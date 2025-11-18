Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar pela Serra em dezembro

A Caravana de Natal da Coca-Cola percorrerá cidades da Serra em dezembro. Em Canela e Gramado será no dia 13; em Farroupilha, no dia 14. Até o dia 23 de dezembro, a atração passará por 93 municípios nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.
As caravanas têm o mesmo formato e são compostas por cinco caminhões, que representarão os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais para encantar o público, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.
O evento, gratuito, realizará uma ação de audiodescrição, na qual será disponibilizado um link para acionamento desse suporte durante momentos da atração.
Rotas na Serra Gaúcha
Na Região das Hortênsias, os caminhões vão passar no dia 13, a partir das 19h, em Canela. O percurso será pelos seguintes pontos: Parque do Lago, Catedral de Pedra e Estação Campos de Canella. O caminho se iniciará na Rua Danton Corrêa da Silva, em seguida irá para a Rua Melvin Jones, seguindo para a Avenida Osvaldo Aranha, depois para a Rua Paul Harris. Em seguida, para a Rua Ten. Manoel Corrêa, indo para a Rua Getúlio Vargas, seguindo para a Praça das Nações e finalizando na Avenida Don Luiz Guanella.
Já em Gramado, a partir das 20h30min, passa pela Praça das Etnias, Diamond Garden e Rótula das Bandeiras. O inicio se dará na Avenida das Hortênsias, passando pela Rua João Petry, seguindo pela Avenida Borges de Medeiros, indo pela rótula da RS-115, seguindo para Rua João Alfredo Schneider, indo para a Rua Piratini e, em seguida, para a Avenida Leopoldo Rosenfeld, voltando para a Avenida das Hortênsias, indo para a Rua São Pedro, voltando para a Avenida Borges de Medeiros.
Em Farroupilha, a Caravana irá passar pela cidade no dia 14, a partir das 18h, com os seguintes pontos de referência: Malharia Anselmi, Academia Engenharia do Corpo Farroupilha e Praça da Emancipação. O início será na ERS-122, na Rodovia para Porto Alegre, e seguirá até a Avenida Pedro Grendene, indo até a Rua Nataly Valentini. Em seguida, percorrerá a Rua Marechal Floriano Peixoto, passando pelas ruas José Dala Riva, Atílio Zaniol, Avenida Santa Rita, Júlio de Castilhos, Carlos Beltrami, Avenida Paulo Broilo, Rua Quatorze de Júlio e por fim, passará na Rua Barão do Rio Branco.