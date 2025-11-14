Canela será palco da oficina teatral "A Máscara e o Corpo Cênico" em 2026

Máscaras freguesia da Fênix Tiche Vianna / Arquivo Pessoal / Divulgação

Em 2026, o município de Canela recebe a oficina cultural “A Máscara e o Corpo Cênico”, que será ministrada pela atriz e pesquisadora de teatro Tiche Vianna. A oficina acontecerá nos dias 21 e 22 de fevereiro, no Gazebo Cultural.

As oficinas são de máscara neutra, máscara expressiva, meia máscara neutra e meia máscara expressiva, com foco na preparação do corpo para o uso da máscara, presença, estado, foco, ação e situação, intensidade e triangulação.

O curso é dirigido a pessoas com alguma experiência cênica, disponibilidade física e vontade de participar. O investimento é de R$ 800 e pode ser parcelado em até 2x, com 16h de curso e certificado.