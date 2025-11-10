Caminhão que ajuda vinícolas no processo de envase já está em operação, em Bento Gonçalves

Estrutura foi entregue nesta segunda-feira e já está em funcionamento. Produtores podem agendar data e horário para contar com o serviço Danrlei Pilatti / Divulgação

Bento Gonçalves passou a contar, a partir desta segunda-feira, com um novo impulso para as vinícolas de pequeno e médio porte. Foi entregue oficialmente à Associação das Vinícolas Familiares de Bento Gonçalves (Enovinho) a Unidade Móvel de Envasamento de Vinhos. O caminhão, que já está em operação, foi adquirido com recursos de R$ 750 mil oriundos de emenda parlamentar do deputado estadual Guilherme Pasin, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. O projeto é executado pelo Consevitis-RS.

A estrutura é capaz de realizar todas as etapas do processo de envase — da higienização à rotulagem — com capacidade para até 450 garrafas por hora. O veículo permite que o serviço seja feito diretamente nas propriedades, reduzindo custos e otimizando o trabalho das vinícolas familiares. O Sicoob Meridional colaborou com o custeio do emplacamento, seguro e taxas necessárias para a circulação da unidade.

Idealizador do projeto, o deputado Guilherme Pasin destacou o caráter inovador da iniciativa:

- A Unidade Móvel de Envasamento representa a união entre tecnologia e tradição. Pela primeira vez, o agricultor familiar e as pequenas vinícolas terão acesso à mesma tecnologia utilizada por grandes indústrias, o que reduz custos e fortalece a competitividade do nosso vinho.

Para o presidente da Enovinho, Juliano Zottis, o impacto é direto na rotina de trabalho:

- Antes, o envase era manual e demorado. Agora, ganhamos agilidade e padronização, além de recursos como o uso de nitrogênio, essencial para vinhos brancos.