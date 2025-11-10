Cultura e Lazer

Até 450 garrafas por hora
Notícia

Caminhão que ajuda vinícolas no processo de envase já está em operação, em Bento Gonçalves

Estrutura foi entregue oficialmente nesta segunda-feira à Associação das Vinícolas Familiares de Bento Gonçalves (Enovinho)

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS