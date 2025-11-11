Bloco Camarote estreia no Carnaval de Caxias do Sul com Inimigos da HP, Buchecha e Tatau como atrações confirmadas

Buchecha é uma das atrações nacionais confirmadas no evento. Reprodução / @buchecha / Instagram

Consolidando ainda mais a cena carnavalesca de Caxias do Sul, a cidade ganhará mais uma opção de bloco para a folia do próximo ano. É o Bloco Camarote, que já tem como atrações confirmadas o grupo de pagode Inimigos do HP, o cantor Buchecha e Tatau, ex-vocalista do AraKetu.

O bloco está marcado para ocorrer no dia 8 de fevereiro, no estacionamento do Shopping Villagio Caxias. A proposta é de um "All Inclusive Premium" com open bar e food. A pré-venda promocional de 24 horas se inicia no dia 15 de novembro (sábado), a partir do meio-dia, pelo site Minha Entrada.

Para alimentação, já estão confirmadas marcas como Di Paolo, Espetiño, Gaudério Grill, Puerto Del Toro, Sorvelândia e Pizza do Barra. No Open Bar, haverá chope, espumantes, drinks, sucos, água, vodka, energético e refrigerantes.

— O Bloco Camarote vem de uma ideia de entregar um evento diferente do que temos hoje em dia na Serra. Nos inspiramos na experiência que temos na produção de eventos de Carnaval nos últimos anos e principalmente na experiência que os camarotes do Rio e São Paulo entregam para os foliões — antecipa Bruno Vaz, organizador do evento.