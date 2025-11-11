Cultura e Lazer

Shows nacionais
Notícia

Bloco Camarote estreia no Carnaval de Caxias do Sul com Inimigos da HP, Buchecha e Tatau como atrações confirmadas

A festa ocorre no dia 8 de fevereiro, no estacionamento do Shopping Villagio

Gabriela Alves

