Bento Jazz & Wine Festival anuncia atrações da sua 4ª edição, marcada para os dias 6 e 7 de dezembro

Festival irá ocorrer na Praça São Bento, com entrada gratuita. Além de shows, haverá masterclasses e bate-papos sobre o mercado musical 

Andrei Andrade

