Bento Jazz & Wine Festival anuncia atrações da sua 4ª edição, marcada para os dias 6 e 7 de dezembro

Referência na tradição musical de New Orleans, pianista porto-alegrense Luciano Leães é uma das atrações do evento em Bento Gonçalves Adam Kennedy / Divulgação

A quartaª edição do Bento Jazz & Wine Festival irá ocorrer nos dias 6 e 7 de dezembro, a partir das 16h, na Praça São Bento (em frente à Igreja da Pipa), em Bento Gonçalves. Eleito pelo Prêmio Profissionais da Música 2023 como o melhor festival de música instrumental do país, o evento é gratuito e integra a programação do Natal Bento.

Com o tema “Conexões em Expansão”, o festival irá receber shows que transitam entre o blues de New Orleans, standards clássicos, música instrumental brasileira, rap e referências da música gaúcha. Estão confirmadas apresentações de Rafael Teclas, ATAIRU, Adriana de Los Santos, BRazznRAP, O Som do Vento, Mari Kerber Trio, Felipe Coelho e Luciano Leães.

Com sua gaita ponto, ou botoneira, Adriana de Los Santos , de Guaiba, irá apresentar as aproximações entre o jazz e ritmos sulistas, como o chamamé e a milonga Andre Hirae / Divulgação

O evento também terá atividades formativas, prevendo duas masterclasses com os músicos Alex Zanotelli (contrabaixo) e Uiliam Michelon (acordeon), além de debates sobre mercado cultural, ensino de música e mecanismos de fomento. Crianças da rede municipal também irão participar de oficinas conduzidas pelo baterista e professor Alison Seben.

O festival promove ainda a conexão entre música e vinicultura, com vinícolas locais oferecendo rótulos gaúchos ao público. A iniciativa é viabilizada pelo Pró-Cultura RS, com apoio da prefeitura de Bento Gonçalves e realização da CriaCultura e Gaita Produtora.