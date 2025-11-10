Cultura e Lazer

Roqueiros boleiros
Bar Joe, em Garibaldi, recebe a segunda edição da festa Rock 'n' Goal nesta sexta-feira

Evento irá reunir integrantes de diversas bandas locais unidos pelo mesmo time de futebol 7, para uma noite de rock e muita corneta

Andrei Andrade

