Bar Joe, em Garibaldi, recebe a segunda edição da festa Rock 'n' Goal nesta sexta-feira

O Bar Joe, em Garibaldi, recebe nesta sexta-feira (14), a partir das 21h, a segunda edição do Rock’n’Goal – a festa do Bowie de Munique FC, que mistura rock e futebol em clima de amizade, sem deixar de fora a necessária corneta futebolística. Inspirado no Rock Gol da MTV Brasil, o evento retorna após o sucesso de 2024, quando lotou o bar.
A partir das 22h, cinco bandas formadas por integrantes do time de futebol sete Bowie de Munique FC sobem ao palco com formações inéditas e repertórios criados especialmente para a noite. Cada apresentação terá cerca de 30 minutos.
Participam músicos de grupos conhecidos da região, como 3 em 1, Acústica Rock, Blackbirds, Dr. Robert, Farina Brothers, Laika, Mary Liar’s, Miss Lexotan, The Beatles no Acordeon, Urso Banda, Wine Stereo, entre outros.
Os ingressos custam R$ 20 antecipadamente no Sympla e R$ 30 no dia.