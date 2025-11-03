Banda caxiense irá fazer dois shows de abertura na turnê de Glenn Hughes, ex- Deep Purple, no Brasil

Luks Diesel (E), Edu Lersch, Rod Marenna, Bife e Arthur Schavinski (D) formam a Marenna Tiago Schipp / Divulgação

A banda caxiense Marenna foi convidada para fazer o show de abertura em duas datas da turnê do cantor e baixista britânico Glenn Gughes no Brasil. As apresentações serão em Porto Alegre, dia 11 de novembro, no Opinião, e em Curitiba, dia 18 de novembro, no Tork n’ Roll.

Intitulada "The Chosen Years", a turnê do cantor conhecido como "A Voz do Rock" foi anunciada como sua despedida dos palcos. Além de apresentar sucessos do Deep Purple, banda que marcou a sua carreira, nos anos 1970, Hughes deve contemplar no repertório trabalhos de sua carreira solo e outros realizados junto ao Trapeze, Iommi e Black Country Communion.

Glenn Hughes, 74, está em turnê de despedida dos palcos. Carreira teve como ponto mais alto a passagem pelos vocais do Deep Purple, nos anos 1970 BCC Wolvgig / Divulgação

- É uma grande honra e a realização de um sonho dividir o palco com o Glenn Hughes, um ícone do rock mundial e uma das nossas maiores influências, ainda mais por se tratar do primeiro e do último show da turnê de despedida dele no Brasil. A expectativa é altíssima e o público pode esperar muita energia, muita entrega e duas noites que certamente serão inesquecíveis - destaca o frontman Rod Marenna, acrescentando que o repertório foi preparado com todo carinho, contemplando os 10 anos de trajetória da banda.

Além de Rod, completam a Marenna Edu Lersch (guitarra), Bife (baixo), Arthur Schavinski (bateria) e Luks Diesel (teclados).

Os ingressos para o show de Glenn Hughes em Porto Alegre estão à venda pelo Sympla.



