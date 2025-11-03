Cultura e Lazer

Rock
Notícia

Banda caxiense irá fazer dois shows de abertura na turnê de Glenn Hughes, ex- Deep Purple, no Brasil

Apresentações serão em Porto Alegre, dia 11, e em Curitiba, dia 18 deste mês

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS