Baile Europa desembarca no Zero54, em Caxias do Sul, com a energia do funk internacional

O Zero54, em Caxias do Sul, recebe neste sábado (8), a partir das 22h50min, o Baile Europa, festa que atravessou o Atlântico diretamente da Espanha para desembarcar na Estação Férrea. Idealizado pela DJ Bruni, o projeto já movimentou cidades como Madrid e Barcelona, levando a cultura do baile funk brasileiro a novos públicos.
A festa já reuniu nomes como Pocah, Mulú, Clementaum, Caio Prince, Kenan & Kel e DJ Th4ys. Nesta edição, conta com DJ Bruni e os DJs convidados Hisa e Luiz Coyote.
Os ingressos antecipados, com valores a partir de R$ 20, estão disponíveis na Shotgun.