Baile Europa desembarca no Zero54, em Caxias do Sul, com a energia do funk internacional

O Zero54, em Caxias do Sul, recebe neste sábado (8), a partir das 22h50min, o Baile Europa, festa que atravessou o Atlântico diretamente da Espanha para desembarcar na Estação Férrea. Idealizado pela DJ Bruni, o projeto já movimentou cidades como Madrid e Barcelona, levando a cultura do baile funk brasileiro a novos públicos.