Após ser adiado, Garibaldi Vintage ocorre nesta sexta-feira 

Última edição do evento recebeu cerca de 20 mil pessoas. Turismo Garibaldi / Divulgação

Está chegando mais uma edição do Garibaldi Vintage, evento que transforma o município da Serra com música, clima retrô, gastronomia e carros antigos. Será nesta sexta-feira (14), na Rua Buarque de Macedo, no Centro Histórico da cidade. A entrada é gratuita.

A programação musical e artística contará com os tradicionais shows nas sacadas, apresentações itinerantes e palcos espalhados pelas ruas centrais. Entre as atrações confirmadas estão ABBA Live, Acústico Double Fantasy, Cariocando Escola de Dança, Cia Teatral Acto, Edu Seggabi, Elvis Tribute com Fabiano Feltrin, Freddie-Verso, Gaiteiros Itinerantes, Garibaldi Jazz Quarteto e Vinil Vermelho. O público é convidado a utilizar trajes inspirados nas décadas de 1920 a 1960.

Nesta edição, 33 estabelecimentos da cidade serão responsáveis por preparar cardápios, acompanhadas pelos tradicionais espumantes de Garibaldi e pela cerveja artesanal da região.