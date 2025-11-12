Cultura e Lazer

Viagem no tempo
Após ser adiado, Garibaldi Vintage ocorre nesta sexta-feira 

O público é convidado a utilizar trajes inspirados nas décadas de 1920 a 1960. A entrada é gratuita

Gabriela Alves

