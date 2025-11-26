"Amor e morte em Julio Reny", documentário sobre o icônico roqueiro gaúcho, entra em cartaz em Caxias do Sul nesta quinta-feira

Julio Reny em cena do documentário "Amor e Morte em Julio Reny" (2025), de Fabrício Cantanhede. Fernanda Etzberger / Divulgação

O documentário Amor e Morte em Julio Reny, dirigido por Fabrício Cantanhede e lançado oficialmente no último dia 20, na Capital, terá sessões em Caxias do Sul a partir desta quinta-feira (27). As exibições ocorrem até domingo (30), sempre às 14h30min, na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, com ingressos s R$ 20 e R$ 10 (meia).

Ao longo de uma hora e meia, o filme mergulha na vida pessoal e artística do artista de 66 anos, abordando sua instabilidade emocional, dificuldades financeiras — como a recente decisão de colocar à venda seu único violão — e o diagnóstico de esquizofrenia e transtorno bipolar. Em depoimento direto à câmera, Reny revisita excessos ligados à cena roqueira, relações afetivas, uso de drogas e frustrações profissionais, como sua ausência no álbum Rock Grande do Sul, em 1985.