Cultura e Lazer

Territórios e Saberes
Notícia

Aldeia Sesc dá largada para a 12ª edição nesta terça-feira, em Caxias do Sul. Confira os destaques

Abertura oficial será às 19h, com apresentação da Desorkestra Montanhosa, no restaurante do Sesc

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS