Aldeia Sesc dá largada para a 12ª edição nesta terça-feira, em Caxias do Sul. Confira os destaques

Desorkestra Montanhosa irá agitar a largada para o 12º Aldeia Sesc Gerson Toigo / Divulgação

A partir desta terça-feira, até domingo, Caxias do Sul recebe a 12ª edição do Aldeia Sesc. Além de shows, espetáculos de dança e teatro e intervenções artísticas, o evento busca promover a troca de conhecimentos e o pertencimento para as comunidades que formam a Caxias de ontem, de hoje e de amanhã.

Com o tema “Territórios & Saberes: Lugares de Memória”, o Sesc busca valorizar a memória coletiva, o diálogo entre gerações, e refletir sobre como novos agentes na transformação social bebem na fonte do passado, especialmente entre fazedores de arte e cultura nas mais diferentes linguagens. Este tema irá permear oficinas, contações de histórias e vivências previstas para ocorrer nas escolas, na sede da unidade e em espaços públicos, como o Arquivo Histórico Municipal e Museu do Imigrante.

- Mais do que a gente falar em atrações culturais, o que se estabelece a partir do Aldeia Sesc são vínculos afetivos, de identificação e de se reconhecer enquanto parte de algo maior, que é o senso de comunidade. A proposta de olhar para o território e reconhecer que solo é esse que nos sustenta, que chão é esse onde a gente grava nossas histórias e nossos afetos, é muito bonita, ao mesmo tempo em que se dá de uma maneira muito sutil. Não é a ideia levantar bandeiras, mas, sim, com muita responsabilidade enquanto promotores culturais, trazer à tona estes debates sobre o que temos em comum, mesmo vindo de lugares diferentes _ destaca a gerente de cultura do Sesc RS, Luciana Stello.

A programação traz entre os destaques shows com o cantor e compositor paraibano Chico César, quarta-feira, no Teatro Murialdo; pocket show com o violonista gaúcho Marcello Caminha, que também irá participar de um bate-papo como cineasta caxiense André Constantin, na quinta-feira, no Teatro do Sesc; o show Sereno Canto, com os músicos e psicólogos Thiago Ramil e Raul Jung, na sexta-feira, também no Teatro do Sesc; além de um domingo inteiro de música e lazer no Parque dos Macaquinhos, com direito a Nenhum de Nós no encerramento.

A abertura oficial, nesta terça, será às 19h, com a presença da Desorkestra Montanhosa, grupo de músicos caxienses que fez sucesso em sua estreia, no último Carnaval, e que chegou para ficar. O repertório repleto de brasilidades e latinidades, unindo as sonoridades da percussão e dos sopros, promete ser um pontapé inicial à altura do que o evento pretende entregar ao longo dos próximos seis dias.

Leia Mais De Chico César a Nenhum de Nós: veja a programação completa da 12ª edição do festival Aldeia Sesc em Caxias do Sul

PROGRAMAÇÃO DESTA TERÇA-FEIRA*

*Não inclui as atividades em escolas

Aldeia Na Comunidade

Oficina de Artes Visuais “Plaquinhas do Bem” com Andrigo Martins

Horário: 09h30 às 11h / 14h30 às 16h

Local: Praça Estação Cidadania - CEU, no bairro Cidade Nova

Conexões

“É hora da história!”, com Biblio Sesc

Período: Manhã / tarde

Local: Biblioteca Sesc Caxias.

Espetáculo teatral “Geppetto”, com Fábio Cuelli

Horário: 14h

Local: Teatro do Sesc Caxias do Sul.

Territórios Sonoros

DJ Hood

Horário: 12h

Local: Varanda do Sesc Caxias do Sul

A Rua É Palco!

Intervenções circenses com Richard Clown

Período: 17h

Local: Paradão Ópera