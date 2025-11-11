36ª edição do Vamos Juntim, evento que valoriza pequenos empreendedores e incentiva o consumo local, ocorrerá no dia 30 de novembro em Caxias do Sul

Imagem de edição anterior do evento. Neste ano será na Uff Bier, que fica na Rua Hugo José Corsetti, 60, no Jardelino Ramos. Off Photo / Divulgação

A 36ª edição do Vamos Juntim, celebrando o Natal, ocorrerá no dia 30 de novembro, um domingo, das 14h às 20h, na Uff Bier (Rua Hugo José Corsetti, 60, no bairro Jardelino Ramos, em Caxias do Sul). O evento, conduzido pelas irmãs Isabella e Vittoria Bruzetti, reúne moda autoral, brechós, arte, design, saúde, beleza, flash tattoo e body piercing. Em caso de mau tempo, será transferido para 7 de dezembro.

O Vamos Juntim valoriza pequenos empreendedores, incentiva o consumo local e apoia instituições como Lar da Velhice São Francisco, Engenharia Solidária, ONG Tchê Fazendo o Bem, Grupo Ação Animal, Help Vira-Latas, Projeto Adote Pet e Amor Vira-Lata.

Nesta edição, o evento vai reunir mais de 35 expositores com marcas autorais e criativas; música ao vivo; Puppy Yoga com a professora Thalia e os peludos do Projeto Adote Pet; oficinas artísticas com o Atelier Criativo Dengo; Roleta de prêmios + fotos exclusivas com câmeras Instax; e feira de adoção com o Projeto Adote Pet.

Confira as marcas que estarão no evento

Brechós: Archivo, Entre Ciclos, Eco Street, Garimpo Brechó Achados, Garimpo Gold

Marcas Autorais: Alucce, Cog, Hanncho, Manu Beads, Rafa Rafa, Sil Joias, Verde e Brilho, Yotengo

Home Decor e cuidado: Ateliê Encantos, Berguito, Carneiro Records, Vancê, Lue, Laura Arte, Patrícia Atelier, Sunflower, Raiz Milenar, Inspira, Vancê, Florir By Bartira, Poka Vergonha

Gastronomia: UFF Bier, Croc Crunch, Fieri, Pipokice, Santo Peccato Doceria Saudável, DU Organics, Sooul Matcha, Real Parrilla Burguer, Dolce Amaro, La Dolce Madu, Santa Docura, Lac Noir Macarons, Divina

Tatuadora: Fran Paim e Carollys

Cobertura do evento: Off Photo

Vamos Juntim Pocket, uma prévia durante o Mississippi Delta Blues Festival

Pela primeira vez, vai ter Vamos Juntim no Mississippi Delta Blues Festival! O evento ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de novembro, no Complexo Gastronômico Fabbrica (Rua Nelson Dimas de Oliveira, 11, no bairro Nossa Senhora de Lourdes), e reunirá até 15 expositores por dia, selecionados entre marcas autorais, empreendedores criativos e projetos de moda circular da região.

Instalado em um espaço criativo dentro do festival, o Juntim Pocket é uma prévia com menos expositores que leva ao MDBF a sua essência, que é unir moda, arte, música e conexões autênticas, agora em um dos maiores festivais de blues da América Latina. Além da curadoria de marcas, o público do MDBF poderá conhecer de perto iniciativas de moda sustentável, peças autorais, brechós selecionados, acessórios locais e projetos independentes que compõem o universo criativo do Vamos Juntim.

A entrada para o festival, incluindo o espaço Juntim Pocket, é mediante ingresso. Moradores de Caxias do Sul e estudantes têm direito à meia-entrada.

Veja as marcas confirmadas: