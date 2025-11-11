Cultura e Lazer

Agende-se!
Notícia

36ª edição do Vamos Juntim, evento que valoriza pequenos empreendedores e incentiva o consumo local, ocorrerá no dia 30 de novembro em Caxias do Sul

Inciativa no fim do mês será na Uff Bier, com entrada gratuita; antes desse evento principal, haverá uma prévia menor, chamada de Vamos Juntim Pocket, que ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de novembro, durante o Mississippi Delta Blues Festival, mas nessa versão a entrada é mediante ingresso para o festival musical

Camila de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS