Zona Leste de Caxias recebe o projeto Hip Hop N’Ativa neste sábado 

Sábado (25) é a vez da Zona Leste de Caxias receber o evento Hip Hop N’Ativa : Arte, Cultura e Educação . Será na EMEF Guerino Zugno, no bairro Planalto , das 13h às 18h.

A programação inclui a grafitagem dos muros da escola com mais de 15 grafiteiros de Caxias e região, shows com os grupos FDR Filho do Rei, Nego Dinóia, MDS Rap Nacional, Subversivos do Gueto e Banca UZN, batalha de rimas, performances de DJs, workshop de robot dance com Fernando Bittencourt e apresentação de capoeira com o Grupo Conquistadores da Liberdade.