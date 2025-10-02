Zezé Di Camargo e Luciano apresentam show repleto de modões e sucessos em Caxias nesta sexta-feira

Dupla se apresenta em Caxias do Sul nesta sexta-feira (3). João Cotta / TV Globo/Divulgação

Três décadas depois do lançamento e consagração do hit É o Amor, a dupla Zezé Di Camargo e Luciano apresenta o show ZCL Turnê 2025 em Caxias do Sul nesta sexta-feira (3), às 21h. Vai ser no Ginásio do Sesi e ainda restam ingressos à venda pelo site Sympla, a partir de R$ 90 (+taxas).

A arquibancada Premium e mesas Platinum e Exclusive, mais próximas do palco, já estão esgotadas.

Leia Mais Com show da Ultramen, evento de veículos antigos ocorre neste domingo em Bento Gonçalves

O show que desembarca em Caxias é da ZCL Turnê 2025, que celebra as mais de três décadas de sucesso da dupla. Para a apresentação, o público caxiense pode esperar um repertório repleto dos clássicos "modões" como Estrada da Vida, Sem Medo de Ser Feliz, Me Leva pra Casa e Menina Veneno.

O sucesso da dupla se iniciou em 1991, quando lançaram o primeiro disco. Em dois meses, a canção É o Amor, composta por Zezé, alcançou o primeiro lugar nas paradas de sucesso. Em seis meses, o álbum de estreia dos cantores ganhava disco de platina duplo por 750 mil cópias vendidas. Em pouco mais de um ano, atingia a casa de 1 milhão de cópias.

A primeira vez em que os dois apresentaram o hit a uma multidão foi, também, em 1991, no Vale do Anhangabaú, na região central de São Paulo.

De lá para cá, o Brasil todo pode conferir de perto as performances dos irmãos. Além das apresentações em todos os Estados do país, os dois fizeram turnês internacionais nos Estados Unidos, Japão, Angola, Portugal, Bolívia, Inglaterra, Espanha e Argentina.

Programe-se