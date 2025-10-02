Cultura e Lazer

Sertanejo clássico
Notícia

Zezé Di Camargo e Luciano apresentam show repleto de modões e sucessos em Caxias nesta sexta-feira

Ainda restam ingressos, à venda pelo site Sympla, a partir de R$ 90 (+taxas) para o setor Arquibancada Geral

Gabriela Alves

