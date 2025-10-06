Veja os cinco livros mais vendidos nos primeiros dez dias da 41ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul

Suspense lidera a lista de livros mais vendidos, até o momento, na 41ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul. O autor de best-sellers, Dan Brown, lidera a lista. Ulisses Castro / Agencia RBS

Na lista de livros mais vendidos da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, estão narrativas de suspense com tramas cheias de reviravoltas e nomes já consagrados do mercado editorial.

Nesta segunda-feira (6), a reportagem do jornal Pioneiro realizou um levantamento junto a algumas das livrarias participantes, como a Mercado de Ideias, Editora da Universidade de Caxias do Sul, Clip, Livraria Rossi, Do Arco da Velha, Leitura e Editora e Correa. Essa amostragem revela uma combinação entre novidades e clássicos modernos.

No topo da lista está O Segredo Final, do escritor norte-americano Dan Brown, que conquistou espaço em praticamente todas as bancas. O autor já conhecido por sucessos como O Código Da Vinci e Inferno, reforça nesse novo livro que o público é fiel às suas tramas de mistério e investigação em um pano de fundo histórico.

Outro título que se destaca é A Empregada, da norte-americana Freida McFadden. O thriller psicológico, que é sucesso nas redes sociais, caiu no gosto dos leitores brasileiros e tem sido um dos mais vendidos na Feira do livro.

O Círculo dos Dias, do escritor britânico Ken Follett, também está entre os mais procurados pelos leitores. O romance histórico conta a saga de Joia, uma sacerdotisa, e Seft, um minerador, que constroem um monumental círculo de pedras, um ato que une um povo dividido, mas que se torna uma luta contra a desconfiança e a violência em meio a uma devastadora seca que ameaça a civilização.

Já entre os autores brasileiros o preferido é Raphael Montes com com vendas expressivas dos romances Dias Perfeitos (cuja série estreou na Globoplay em agosto) e Suicidas, reforçando o espaço que o autor tem conquistado com suas histórias sombrias e personagens complexos.

Autores regionais

Além dos best-sellers que dominam a lista, pelo menos nesses primeiros dez dias de Feira do Livro, existe interesse também para autores aqui da região, como é caso da obra A sete palmos, de Chris Dias, Eleonora Medeiros, Helô Bacichette, Marcelo Spalding, Marlon Costa, Milene Barazzetti e Roger Castro.

Outros destaque são o livro de crônicas Você está pronta, de Geneviève Faé e o romance Espelho Reverso, do estreante Felipe Zobaran.

As obras infantojuvenis também tiveram destaque, como As aventuras de Mike - Pé na estrada, de Gabriel Dearo e Manu Digilio, comprovando a diversidade de públicos que passam pelas bancas na Praça Dante Alighieri.

Até o último domingo (5), a organização do evento contabilizou 19.213 livros vendidos e público estimado em 79 mil pessoas. A 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul segue até domingo (12).

Top 5 mais vendidos da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul:

1 - "O Segredo Final" – Dan Brown

2- "A Empregada" – Freida McFadden

3 - "O Círculo dos Dias" – Ken Follett

4 - "Dias Perfeitos" – Raphael Montes

6 - "Suicidas" – Raphael Montes

