Veja os cinco livros mais vendidos nos primeiros dez dias da 41ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul

Na lista de livros mais vendidos da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, estão narrativas de suspense com tramas cheias de reviravoltas e nomes já consagrados do mercado editorial.
Nesta segunda-feira (6), a reportagem do jornal Pioneiro realizou um levantamento junto a algumas das livrarias participantes, como a Mercado de Ideias, Editora da Universidade de Caxias do Sul, Clip, Livraria Rossi, Do Arco da Velha, Leitura e Editora e Correa. Essa amostragem revela uma combinação entre novidades e clássicos modernos.
No topo da lista está O Segredo Final, do escritor norte-americano Dan Brown, que conquistou espaço em praticamente todas as bancas. O autor já conhecido por sucessos como O Código Da Vinci e Inferno, reforça nesse novo livro que o público é fiel às suas tramas de mistério e investigação em um pano de fundo histórico.
Outro título que se destaca é A Empregada, da norte-americana Freida McFadden. O thriller psicológico, que é sucesso nas redes sociais, caiu no gosto dos leitores brasileiros e tem sido um dos mais vendidos na Feira do livro.
O Círculo dos Dias, do escritor britânico Ken Follett, também está entre os mais procurados pelos leitores. O romance histórico conta a saga de Joia, uma sacerdotisa, e Seft, um minerador, que constroem um monumental círculo de pedras, um ato que une um povo dividido, mas que se torna uma luta contra a desconfiança e a violência em meio a uma devastadora seca que ameaça a civilização.
Já entre os autores brasileiros o preferido é Raphael Montes com com vendas expressivas dos romances Dias Perfeitos (cuja série estreou na Globoplay em agosto) e Suicidas, reforçando o espaço que o autor tem conquistado com suas histórias sombrias e personagens complexos.
Autores regionais
Além dos best-sellers que dominam a lista, pelo menos nesses primeiros dez dias de Feira do Livro, existe interesse também para autores aqui da região, como é caso da obra A sete palmos, de Chris Dias, Eleonora Medeiros, Helô Bacichette, Marcelo Spalding, Marlon Costa, Milene Barazzetti e Roger Castro.
Outros destaque são o livro de crônicas Você está pronta, de Geneviève Faé e o romance Espelho Reverso, do estreante Felipe Zobaran.
As obras infantojuvenis também tiveram destaque, como As aventuras de Mike - Pé na estrada, de Gabriel Dearo e Manu Digilio, comprovando a diversidade de públicos que passam pelas bancas na Praça Dante Alighieri.
Até o último domingo (5), a organização do evento contabilizou 19.213 livros vendidos e público estimado em 79 mil pessoas. A 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul segue até domingo (12).