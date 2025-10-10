Cultura e Lazer

Expectativa de 120 mil visitantes 
Notícia

Último final de semana da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul terá painéis e sessões de autógrafo com nova geração de autoras gaúchas 

Entre as confirmadas estão Natália Borges Polesso, Júlia Dantas e Diuli de Castilhos, que foi semifinalista do Prêmio Jabuti 2025 com "Kitnet de Vidro". Todos os encontros têm entrada gratuita

Tamires Piccoli

