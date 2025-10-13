UCS Teatro será palco da reestreia do stand-up 'Webbullying', do humorista Maurício Meirelles

O humorista Maurício Meirelles apresenta, nesta sexta-feira (17), a reestreia do stand-up Webbullying. Edu Moraes / Divulgação

O humorista Maurício Meirelles apresenta, nesta sexta-feira (17), a reestreia do stand-up Webbullying. A apresentação inicia-se às 20h, no UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130, bairro Petrópolis).

Para comemorar os 10 anos do Webbullying, Maurício Meireles retoma a performance após uma longa pausa. Entre 2013 e 2019, o projeto, que consiste no comediante entrar nas redes sociais dos convidados, foi um fenômeno de audiência, com quase 1 bilhão de visualizações. Em 2016, acabou virando um quadro do programa Pânico na Band. Famosos como Danilo Gentili, Tatá Werneck, Ana Clara, Valeska Popozuda, Léo Dias, Thiago Ventura, entre outros que foram alvo de Meirelles no quadro.

Com essa retomada, o humorista vai percorrer o Brasil, Europa, Estados Unidos e Canadá com o stand-up. Além do quadro Webbullying, o humorista apresenta uma hora de textos novos no estilo de comédia reflexiva, abordando temas ligados à atualidade e as novas gerações que estão surgindo no mundo.

Em Caxias do Sul, há poucos ingressos disponíveis para a sessão única desta sexta-feira (17). Os bilhetes podem ser adquiridos no site Blue Ticket, a partir de 110 (+taxas) ou R$55 (+taxas), na opção de meia-entrada.

Conheça Mauricio Meirelles

É publicitário de formação, redator, humorista, apresentador, influenciador, escritor e carioca. Formado em Publicidade e Propaganda, já trabalhou dentro das principais agências do país (como Talent e Lowe). Redator e roteirista, migrou para a comédia em 2007 e começou a se destacar com seus textos e formatos.

Programe-se