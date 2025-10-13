Cultura e Lazer

Em Caxias do Sul
Notícia

UCS Teatro será palco da reestreia do stand-up 'Webbullying', do humorista Maurício Meirelles

Entre 2013 e 2019, o projeto, que consiste no comediante entrar nas redes sociais dos convidados, foi um fenômeno de audiência, com quase 1 bilhão de visualizações

