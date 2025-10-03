Space Adventure, em Canela, ganha laboratório interativo 

Lançamento de foguetes é uma das atrações do NAVE. Divulgação / Divulgação

O Space Adventure, em Canela, responsável pela segunda maior coleção de itens da Nasa fora dos Estados Unidos, estreia em outubro a atração inédita Nave (Núcleo de Aprendizagem e Viagens Espaciais).

Os participantes terão a oportunidade de aprender ciência e engenharia aeroespacial de forma lúdica. A atividade principal é a construção e o lançamento de foguetes. Com o apoio dos monitores, os visitantes montam seus modelos, realizam o lançamento e tentam acertar alvos. A experiência tem duração aproximada de 30 minutos.

