Space Adventure, em Canela, ganha laboratório interativo 

O Space Adventure, em Canela, responsável pela segunda maior coleção de itens da Nasa fora dos Estados Unidos, estreia em outubro a atração inédita Nave (Núcleo de Aprendizagem e Viagens Espaciais).
Os participantes terão a oportunidade de aprender ciência e engenharia aeroespacial de forma lúdica. A atividade principal é a construção e o lançamento de foguetes. Com o apoio dos monitores, os visitantes montam seus modelos, realizam o lançamento e tentam acertar alvos. A experiência tem duração aproximada de 30 minutos.
Durante a visita ao Space Adventure, o público também pode conhecer objetos utilizados em missões históricas e vivenciar experiências imersivas. A exposição reúne cerca de 270 peças da Nasa.