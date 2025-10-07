Cultura e Lazer

Clássicos repaginados
Show Piano Rock, do carioca Glaucio Cristelo, chega a Bento Gonçalves nesta quarta-feira

Espetáculo será apresentado na Fundação Casa das Artes, às 20h30min. Nesta nova turnê, o músico toca acompanhado da esposa, Tay Cristelo, e do filho, Lucas

Andrei Andrade

