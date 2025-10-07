Show Piano Rock, do carioca Glaucio Cristelo, chega a Bento Gonçalves nesta quarta-feira

Glaucio Cristelo criou o show Piano Rock em 2006. Alguns dos vídeos em que homenageia os ídolos do rock já foram compartilhados nas redes sociais de bandas como Oasis, Coldplay e Duran Duran Divulgação / Divulgação

Um dos projetos de rock instrumental mais bem sucedidos do país, Piano Rock, do músico carioca Glaucio Cristelo, será apresentado pela primeira vez ao público da Serra, nesta quarta-feira. Embora já tenha tocado em eventos fechados na região, a apresentação na Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves, será a primeira vez em que o público geral poderá prestigiar o talento do pianista que já chamou a atenção das próprias bandas que homenageia no palco, com vídeos sendo repostados nas redes sociais de Coldplay, Oasis, Duran Duran e Journey, entre outros.

Embora os fãs tenham se acostumado a assistir Glaucio sozinho do palco, na turnê atual o músico ganha a companhia da esposa, Tay Cristelo (voz, baixo e violão) e do filho, Lucas, de 13 anos (piano e voz). Com a entrada da família no projeto, o repertório também ganha não apenas algumas versões cantadas, como também novas músicas. Sem dar spoiler, Gláucio adianta apenas que uma delas é "Linda Juventude", da icônica banda brasileira oitentista 14 Bis.

_ É um espetáculo onde ocorrem coisas que vão mudando a proposta em relação ao que era o show original, mas que mantém a essência de homenagear os grandes nomes do rock e tocar aquelas músicas que arrepiam quem gosta do gênero. Acho interessante como o público do Piano Rock mistura desde crianças até pessoas mais velhas, sendo um ambiente muito legal para se curtir em família _ comenta Glaucio, que soma mais de 900 mil seguidores no Instagram @pianorock.

Tendo criado o projeto em 2006, Glaucio foi um dos primeiros a explorar um formato que viria a se popularizar, com shows em tributo aos clássicos do rock feitos a partir de releituras instrumentais. Além do piano, nos últimos anos se tornaram comuns projetos apresentados por orquestras, grupos de câmara ou outros instrumentos solo, como o violino e o acordeon. Para o carioca, que diz não ter a pretensão de ser considerado o inventor de nada, a fórmula para o sucesso está na autenticidade:

- As pessoas sentem quando o artista está passando uma verdade pra ela ali no palco, fazendo aquilo com o coração na ponta dos dedos. Além disso, há uma curiosidade natural em querer escutar uma nova versão para aquela música que ela está acostumada a escutar na versão original, em querer saber como determinada passagem da música foi transposta para outro instrumento. Isso cativa o público.

O show será às 20h30min e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Tktr, a partir de R$ 90.

