Sesc Caxias do Sul recebe  "O Fabuloso Concerto de D'Amélie Poulain" nesta sexta-feira

Concerto propõe uma imersão poética no universo de Amélie Poulain Carol Quaiato / Divulgação

A trilha sonora que encantou o mundo no cinema ganha vida no palco do Teatro do Sesc Caxias do Sul nesta sexta-feira, às 20h, com o espetáculo "O Fabuloso Concerto de D'Amélie Poulain".

Integrando a programação do Circuito Sesc de Música, a apresentação promete uma noite intimista e sensível, conduzida pelas composições do músico francês Yann Tiersen, que marcaram o cinema com sua mistura de doçura, melancolia e encantamento.

Com 80 minutos de duração e classificação livre, o concerto propõe uma imersão poética onde os temas instrumentais, ora nostálgicos, ora vibrantes, se unem a cores, memórias e elementos cênicos que convidam o público a revisitar lembranças e a perceber beleza nas pequenas coisas.