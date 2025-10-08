Cultura e Lazer

Nostalgia cinéfila
Sesc Caxias do Sul recebe  "O Fabuloso Concerto de D'Amélie Poulain" nesta sexta-feira

Espetáculo cênico-musical promete uma noite intimista e sensível, conduzida pelas composições do músico francês Yann Tiersen

