Segundo final de semana da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul terá bate-papos sobre suspense e terror com Samir Machado de Machado, Tailor Diniz e André Vianco

Eventos literários são o cenário perfeito para discutir e descobrir os mistérios por trás dos autores, suas histórias e inspirações. Nesse segundo final de semana da 41ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul, dois painéis prometem movimentar os fãs de suspense e terror.
No sábado (4), às 15h, Samir Machado de Machado, Tailor Diniz e Dinarte Albuquerque Filho sobem ao palco da feira em um bate-papo sobre Suspense, um gênero que nunca se esgota. Já no domingo (5), a conversa sobre Fantasmas, vampiros e outras criaturas do terror será entre André Vianco e Marcos Kirst, também às 15h, no palco da feira, na Praça Dante.
Consagrados no universo literário, o suspense e terror surgiram nos séculos 19 e 18, respectivamente. De Arthur Conan Doyle e Bram Stoker, aclamados autores, até os títulos atuais, os gêneros têm sido reinventados por meio de narrativas e estilos que formaram um legião de fãs e impulsionaram novas gerações de escritores.
E foi justamente nos clássicos que o tradutor e escritor porto-alegrense Samir Machado de Machado buscou referências para O crime do bom nazista, livro que recebeu o Prêmio Jabuti 2024 na categoria Romance de Entretenimento. Ambientado em 1933, a trama aborda uma viagem no dirigível Graf Zeppelin LZ 127 da Alemanha nazista ao Brasil. Através da tradicional resolução de crimes, o autor aborda a perseguição às minorias e propõe uma reflexão sobre regimes totalitários.
— Usar a estrutura de um clássico suspense me pareceu uma boa forma de abordar a extrema-direita e o pensamento autoritário do Brasil, comparado com a Alemanha dos anos 1930. É uma estrutura interessante para discutir temas pertinentes de uma forma não tão óbvia, não tão professoral — explica.
A partir desse trabalho, o autor vislumbra futuros livros que combinem o suspense com temas que acredita serem essenciais colocar em debate. Apresentar ao público uma nova abordagem a partir de elementos inconfundíveis oportuniza novos caminhos ao gênero, segundo o autor.
— Temos uma boa tradição no suspense no país com o Rubem Fonseca e Luiz Alfredo Garcia-Roza. Mas a dificuldade do romance policial é a corrupção, o jeitinho brasileiro que não faz o público ter a mesma conexão com as narrativas policiais como acontece nos Estados Unidos — avalia.
Em tempos de disputa pela atenção do público, Machado ressalta a importância de narrativas envolventes e assuntos construídos a partir de elementos relevantes e estratégicos.
— Sempre parto do pressuposto de que estou a duas páginas de perder o interesse do leitor. O desafio é prender o leitor no livro e fora das redes sociais, das telas. Então, amor e morte, por exemplos, são partes fundamentais da narrativa, porque despertam impulsos básicos e naturalmente atraem as pessoas.
Confira a programação da Feira do Livros de Caxias do Sul nos próximos dias:
Quinta-feira (2):
- 8h30min Contação de histórias com o vivandeiro Roger Castro, no Palco da Feira (Praça Dante Alighieri).
- 8h30min às 11h30min 32º Proler - “A oralidade na escola: para ouvir, contar e saltar das paredes” oficina com Beatriz Myrrha, na Galeria de Arte Gerd Bornheim (Casa da Cultura).
- 8h40min - Teatro Vida Sempre – 11ª edição, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura).
- 9h - Contação de histórias com Gica Conta, no Espaço do Leitor (Praça Dante).
- 9h às 17h - Expresso Livro a Bordo: espaço de leitura para crianças, na Estação Sesc (Praça Dante).
- 10h - Contação de histórias com Helô Bacichette e Musical Elos do Canto, no Palco da Feira.
- 10h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais, na Estação Sesc.
- 10h às 18h - Exposição "O Futuro que Queremos" no Ônibus da Fundação Marcopolo (Praça Dante).
- 11h às 16h - Vagão Mágico: óculos de realidade virtual, na Estação Sesc.
- 14h às 17h - 32º Proler - “A oralidade na escola: para ouvir, contar e saltar das paredes” oficina com Beatriz Myrrha, na Galeria Gerd Bornheim.
- 14h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais, na Estação Sesc.
- 14h15min - "Teatro Vida Sempre" – 11ª Edição, no Teatro Pedro Parenti.
- 14h45min - Contação de histórias com o vivandeiro Roger Castro no Palco da Feira.
- 15h30min - Contação de histórias com Gica Conta no Espaço do Leitor.
- 16h - Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc.
- 18h - Música na Feira: apresentação do Coral Típico Italiano de Ana Rech com regência de Aline Giacomet, no Palco da Feira.
- 19h - Palestra "Palavras que movem: a potência da produção cultural e do fazer coletivo", com Flor Nieto e Liliane Giordano na Galeria Gerd Bornheim.
Sexta-feira (3):
- 8h30min às 9h30min - 17ª Maratona de Contação de Histórias “Nos trilhos da imaginação”, com Beatriz Myrrha, Gica Conta e Zéh Henrique, sonoplastia de Aline Luz e animação cultural com os Vivandeiros da Alegria – Roger Castro, no Teatro Pedro Parenti.
- 9h - "As Faces do Bullying" com a Cia Uer no Palco da Feira do Livro
- 9h - Contação de histórias com Vera Seco no Espaço do Leitor.
- 9h às 17h - Expresso Livro a Bordo: espaço de leitura para crianças na Estação Sesc.
- 9h45min às 10h45min - Maratona de Contação de Histórias, com Beatriz Myrrha, Gica Conta e Zéh Henrique, no Palco da Feira do Livro.
- 10h às 11h - Maratona de Contação de Histórias, com Bárbara Catarina, Gabito e Roger Castro, sonoplastia de Aline Luz e animação cultural com os Vivandeiros da Alegria – Roger Castro, no Teatro Pedro Parenti.
- 10h - Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc.
- 11h - Contação de história do livro "A Árvore Madrinha", de Gabriela Carminatti, no Espaço do Leitor.
- 11h às 16h - Vagão Mágico: óculos de realidade virtual, na Estação Sesc.
- 14h - "As Faces do Bullying" com a Cia Uerê, no Palco da Feira.
- 14h - Sessão de autógrafos das obras "Autismo: uma incrível e desafiadora jornada" e "O Mundo de Arthur", de Cláudia Daniela Dall'Igna, no Espaço 1 (Praça Dante).
- 14h - Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc.
- 14h15min às 15h15min - Maratona de Contação de Histórias, com Bárbara Catarina, Gabito e Zéh Henrique, sonoplastia de Aline Luz e animação cultural com os Vivandeiros da Alegria – Roger Castro, no Teatro Pedro Parenti.
- 15h30min - Contação de histórias com Vera Seco, no Espaço do Leitor.
- 15h45min às 16h45min - Maratona de Contação de Histórias com Beatriz Myrrha, Gica Conta e Roger Castro, sonoplastia de Aline Luz, no Teatro Pedro Parenti.
- 16h às 17h - Maratona de Contação de Histórias com Bárbara Catarina e Gabito no Palco da Feira.
- 16h - Sessão de autógrafos da obra “Lembranças de um coroinha”, de Sadi Antoniazzi, no Espaço 1.
- 16h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais na Estação Sesc.
- 17h - Sessão de autógrafos da obra “Desafios e superações vivenciadas na educação”, de Carla Roberta Sasset, no Espaço 1.
- 18h - MPB e rock nacional com Espiral Acústico, no Palco da Feira.
- 18h - Sessão de autógrafos da obra “Contos de Matusalem”, de Matusalem Roberto Ferreira, no Espaço 1.
- 18h - Sessão de autógrafos da obra “Você está pronta? Crônicas da condição feminina na era da incerteza e da insegurança”, de Geneviève Faé, no Espaço 2.
- 19h - Palestra “A oralidade e a narração na escola: uma necessidade”, com Beatriz Myrrha, na Galeria Gerd Bornheim.
Sábado (4)
- 10h - Contação de histórias com Bárbara Catarina, no Palco da Feira.
- 10h - Sessão de autógrafos da obra “Programa Histórias Encantadas”, do LionsEduc, no Espaço do Leitor.
- 10h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais na Estação Sesc.
- 10h às 18h - Exposição "O Futuro que Queremos", no Ônibus da Fundação Marcopolo.
- 10h30min - Oficina de escrita de crônicas "Você está pronta para escrever?", com Geneviève Faé, na Galeria Gerd Bornheim.
- 11h - Contação de histórias com Helô Bacichette e Musical Elos do Canto, no Palco da Feira.
- 11h às 16h - Vagão Mágico: óculos de realidade virtual na Estação Sesc.
- 12h - Apresentação de dança com a Escola Carla Barcellos no Palco da Feira.
- 12h às 18h - Área de Brinquedos com a Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), na Rua Dr. Montaury (em frente à Casa da Cultura).
- 12h - Voz & Violão na Estação Sesc.
- 13h - Contação de história de Erico Verissimo com Vivandeiros da Alegria: "Rosa Maria no castelo encantado", no Espaço do Leitor.
- 13h30min - Apresentação da Escola Preparatória de Dança da Cia. Municipal de Dança de Caxias, no Palco da Feira.
- 14h Apresentação de dança com a Escola Dora Ballet, no Palco da Feira.
- 14h - Bate-papo “Bilinguismo - La Cucagna de Carlin”, com Maria Izelda Frizzo e João Wianey Tonus, na Galeria Gerd Bornheim.
- 14h - Contação de histórias com Bárbara Catarina, no Espaço do Leitor.
- 14h às 19h - “RPG na Feira” com Roberson Cassol e equipe, no 2º andar da Biblioteca Pública (Casa da Cultura).
- 14h - Sessão de autógrafos da obra “Estrelas de amar”, de Marita de Jesus P. Bombel e Priscila Weber, no Espaço 1.
- 14h - Sessão de autógrafos da obra “O amor não se separa”, de Kelly Vetorazzi Borges, no Espaço 2.
- 14h - Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc.
- 15h às 17h - Ateliê Estação Téti - Oficina de Meu Pequeno Cordel com Isogravura e Ale Baldissarelli, no Espaço do Leitor.
- 15h - Bate-papo “Suspense, um gênero que nunca se esgota”, com Samir Machado de Machado e Tailor Diniz, com mediação do poeta Dinarte Albuquerque Filho, no Palco da Feira.
- 15h - Sarau “Taruando o Verbo - Voar - No trilho das palavras, voa a imaginação" com o Amigo do Livro Ernani Carraro, Grupo Revoada e Maya Falks. Curadoria de Jaque Pivotto, Nil Kremer e Tatiana Weber, na Galeria Gerd Bornheim.
- 15h - Ateliê Estação Téti com Ale Brem, no Espaço do Leitor.
- 15h - Sessão de autógrafos da obra “Suárez: 339 dias no Brasil”, de Davi Lima de Oliveira, no Espaço 1.
- 15h - Sessão de autógrafos da obra “Porcus”, de Patxi Zubizarreta. Tradução Everaldo Cescon, no Espaço 2.
- 16h - Sessão de autógrafos da obra “A galhardia do dia”, de Sandra R. Sallet, no Espaço 1.
- 16h - Apresentação do Coro Municipal de Caxias do Sul, espetáculo “Coro Canta The Beatles”, com regência de Artur Stockmans Teixeira, no Palco da Feira.
- 16h - Bate-papo “Espelho Reverso: auto(re)conhecimento no sistema literário brasileiro” com Felipe Zobaran e Adriana Antunes, na Galeria Gerd Bornheim.
- 16h - Espetáculo “Gigi e o segredo dos livros” com Odelta Simonetti e Jacqueline Aires, no Teatro Pedro Parenti.
- 16h - Sessão de autógrafos das obras “Tessituras: ética e poética do existir” e “Ética e Literatura: interfaces, transitoriedades e epifanias, de Evaldo A. Kuiava, no Espaço 2.
- 17h Bate-papo “Literatura brasileira de Norte a Sul: raízes e histórias” com Airton Souza e Maya Falks, no Palco da Feira.
- 17h - Cine Concerto 2, no Teatro da FSG.
- 17h - Sessão de autógrafos da obra “Espelho reverso”, de Felipe Zobaran, no Espaço 1.
- 17h - Sessão de autógrafos da obra “Imigrantes italianos valdenses e os inícios do metodismo no Rio Grande do Sul 1887-1900”, de Vicente Martins Dalla Chiesa, no Espaço 2.
- 17h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais, na Estação Sesc.
- 18h - Música na Feira: música autoral com Ninamarina + William Monteiro no Palco da Feira.
- 18h - Bate-papo e sessão de autógrafos sobre a obra “Sob o olhar de Dante - 40 anos de Feira do Livro", com Dinarte Albuquerque Filho, Cássio Felipe Immig, Helô Bacichette, Maria Helena Lacava e Ernani Carraro, na Galeria Gerd Bornheim.
- 18h - Sessão de autógrafos das obras “Tatu sai da toca” e “O avô do meu avô me contou”, de Delcio Agliardi, no Espaço 1.
- 18h - Sessão de autógrafos da obra “Mulheres sem voz: a dominação feminina no interior do município de Flores da Cunha no último quartel do séc. XX (1975-2000)”, de Fernanda Ferrarini, no Espaço 2.
- 20h - Cine Concerto 2 no Teatro da FSG.
Domingo (5)
- 12h - Voz & Violão na Estação Sesc.
- 12h às 16h - Vagão Mágico: óculos de realidade virtual na Estação Sesc.
- 12h às 17h - Expresso Livro a Bordo: espaço de leitura para crianças na Estação Sesc.
- 12h às 18h - Área de Brinquedos na Rua Dr Montaury.
- 13h - Apresentação "O que te move?" com Requebra Espaço de Danças no Palco da Feira.
- 13h30min às 16h30min - Oficina de ilustração “A imagem do invisível" com Alexandre Rampazo na Galeria Gerd Bornheim.
- 14h - Bate-papo “A sete palmos: como se escreve um thriller a sete cabeças” com Chris Dias, Eleonora Medeiros, Helô Bacichette, Marcelo Spalding, Marlon Costa, Milene Barazzetti e Roger Castro no Palco da Feira.
- 14h - Projeto Incentivo à Leitura Unimed Serra Gaúcha no Espaço do Leitor.
- 14h - União Brasileira de Trovadores – seção Caxias do Sul apresenta "A reconciliação entre as famílias Montéquio e Capuleto", no 2º andar da Biblioteca Pública.
- 14h - Sessão de autógrafos da obra “Baio, o leão e Bola, o tatu”, de Sílvia Rech e Simone Soldatelli, no Espaço 1.
- 14h Sessão de autógrafos da obra “Layla e a uva / Layla e la ua”, de Eliane Tonello no Espaço 2.
- 14h - Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias na Estação Sesc.
- 14h às 18h - Exposição "O Futuro que Queremos" no Ônibus da Fundação Marcopolo.
- 15h - Bate-papo “Fantasmas, vampiros e outras criaturas do terror” com André Vianco e mediação do escritor Marcos Kirst, no Palco da Feira.
- 15h - Contação de história de Erico Verissimo com Vivandeiros da Alegria: "O urso com música na barriga" no Espaço do Leitor.
- 15h - Sessão de autógrafos da obra “Demência frontotemporal: desvendando do diagnóstico ao cuidado”, de Silvana Poltronieri Lamers no Espaço 1.
- 15h - Sessão de autógrafos da obra “Os subterrâneos dos jesuítas”, de Maristela Scheuer Deves, no Espaço 2.
- 15h - Sessão de autógrafos da obra “A sete palmos” de Chris Dias, Eleonora Medeiros, Helô Bacichette, Marcelo Spalding, Marlon Costa, Milene Barazzetti e Roger Castro na Sala de Apoio da Feira do Livro.
- 16h - Slam de ilustração com o Amigo do Livro Ernani Carraro, Gio e Doug, Rafael Dambros e Wagner Carsten. Mediação de Instituto de Leitura Quindim no Palco da Feira.
- 16h - Projeto Incentivo à Leitura Unimed Serra Gaúcha no Espaço do Leitor.
- 16h - Sessão de autógrafos da obra “La cucagna de Carlin”, de Maria Izelda Frizzo no Espaço 1.
- 16h - Sessão de autógrafos da obra “Fuerteventura en poesias”, de Nestor Rech no Espaço 2.
- 17h - Bate-papo “Imagem como palavra: o traço da narrativa” com Alexandre Rampazo, Raquel Matsushita e Gio e Doug na Galeria Gerd Bornheim.
- 17h - Bate-papo “Verissimo, o silêncio loquaz” com T. S. Marcon, Rubem Penz, Rafael Iotti e Juliana Bevilaqua no Palco da Feira.
- 17h - Sessão de autógrafos da obra “Filhos de Yrathea”, de Amanda Dimer Silva no Espaço 1.
- 17h - Sessão de autógrafos da obra “Onde o sol não toca”, de Júlia de Rossi no Espaço 2.
- 17h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais na Estação Sesc.
- 18h - Sessão de autógrafos da obra “O mistério da noite enluarada”, de Helô Bacichette no Espaço 1.
- 18h - Show com Blues Jazzmine no Palco da Feira.
- 18h - Bate-papo “Primeiras páginas: do rascunho ao livro publicado” com Maria Antônia Pires, Jorge Luiz Possamai, Júlia de Rossi, Henrique Scopel, Luana Martins, Sabrine Cantele e o patrono Pedro Guerra, na Galeria Gerd Bornheim.
- 18h - Espetáculo “Fragmento Uno Duo” com a Cia. Municipal de Dança, no Teatro Pedro Parenti.