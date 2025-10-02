Cultura e Lazer

Segundo final de semana da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul terá bate-papos sobre suspense e terror com Samir Machado de Machado, Tailor Diniz e André Vianco

Atividades ocorrem no sábado (4) e domingo (5), no palco principal do evento. Programação na Praça Dante Alighieri ainda conta com atividades gratuitas ao longo da semana

Tamires Piccoli

