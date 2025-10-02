Segundo final de semana da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul terá bate-papos sobre suspense e terror com Samir Machado de Machado, Tailor Diniz e André Vianco

Autor e tradutor Samir Machado de Machado está entre os participantes confirmados. Paty Tessmann / Divulgação

Eventos literários são o cenário perfeito para discutir e descobrir os mistérios por trás dos autores, suas histórias e inspirações. Nesse segundo final de semana da 41ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul, dois painéis prometem movimentar os fãs de suspense e terror.

No sábado (4), às 15h, Samir Machado de Machado, Tailor Diniz e Dinarte Albuquerque Filho sobem ao palco da feira em um bate-papo sobre Suspense, um gênero que nunca se esgota. Já no domingo (5), a conversa sobre Fantasmas, vampiros e outras criaturas do terror será entre André Vianco e Marcos Kirst, também às 15h, no palco da feira, na Praça Dante.

Consagrados no universo literário, o suspense e terror surgiram nos séculos 19 e 18, respectivamente. De Arthur Conan Doyle e Bram Stoker, aclamados autores, até os títulos atuais, os gêneros têm sido reinventados por meio de narrativas e estilos que formaram um legião de fãs e impulsionaram novas gerações de escritores.

E foi justamente nos clássicos que o tradutor e escritor porto-alegrense Samir Machado de Machado buscou referências para O crime do bom nazista, livro que recebeu o Prêmio Jabuti 2024 na categoria Romance de Entretenimento. Ambientado em 1933, a trama aborda uma viagem no dirigível Graf Zeppelin LZ 127 da Alemanha nazista ao Brasil. Através da tradicional resolução de crimes, o autor aborda a perseguição às minorias e propõe uma reflexão sobre regimes totalitários.

— Usar a estrutura de um clássico suspense me pareceu uma boa forma de abordar a extrema-direita e o pensamento autoritário do Brasil, comparado com a Alemanha dos anos 1930. É uma estrutura interessante para discutir temas pertinentes de uma forma não tão óbvia, não tão professoral — explica.

A partir desse trabalho, o autor vislumbra futuros livros que combinem o suspense com temas que acredita serem essenciais colocar em debate. Apresentar ao público uma nova abordagem a partir de elementos inconfundíveis oportuniza novos caminhos ao gênero, segundo o autor.

— Temos uma boa tradição no suspense no país com o Rubem Fonseca e Luiz Alfredo Garcia-Roza. Mas a dificuldade do romance policial é a corrupção, o jeitinho brasileiro que não faz o público ter a mesma conexão com as narrativas policiais como acontece nos Estados Unidos — avalia.

Em tempos de disputa pela atenção do público, Machado ressalta a importância de narrativas envolventes e assuntos construídos a partir de elementos relevantes e estratégicos.

— Sempre parto do pressuposto de que estou a duas páginas de perder o interesse do leitor. O desafio é prender o leitor no livro e fora das redes sociais, das telas. Então, amor e morte, por exemplos, são partes fundamentais da narrativa, porque despertam impulsos básicos e naturalmente atraem as pessoas.

Confira a programação da Feira do Livros de Caxias do Sul nos próximos dias:

Quinta-feira (2):

8h30min Contação de histórias com o vivandeiro Roger Castro, no Palco da Feira (Praça Dante Alighieri).

Contação de histórias com o vivandeiro Roger Castro, no Palco da Feira (Praça Dante Alighieri). 8h30min às 11h30min 32º Proler - “A oralidade na escola: para ouvir, contar e saltar das paredes” oficina com Beatriz Myrrha, na Galeria de Arte Gerd Bornheim (Casa da Cultura).

32º Proler - “A oralidade na escola: para ouvir, contar e saltar das paredes” oficina com Beatriz Myrrha, na Galeria de Arte Gerd Bornheim (Casa da Cultura). 8h40min - Teatro Vida Sempre – 11ª edição, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura).​

Teatro Vida Sempre – 11ª edição, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura).​ 9h - Contação de histórias com Gica Conta, no Espaço do Leitor (Praça Dante).

Contação de histórias com Gica Conta, no Espaço do Leitor (Praça Dante). 9h às 17h - Expresso Livro a Bordo: espaço de leitura para crianças, na Estação Sesc (Praça Dante).

Expresso Livro a Bordo: espaço de leitura para crianças, na Estação Sesc (Praça Dante). 10h - Contação de histórias com Helô Bacichette e Musical Elos do Canto, no Palco da Feira.

Contação de histórias com Helô Bacichette e Musical Elos do Canto, no Palco da Feira. 10h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais, na Estação Sesc.

Mãos à obra! Oficina de artes visuais, na Estação Sesc. 10h às 18h - Exposição "O Futuro que Queremos" no Ônibus da Fundação Marcopolo (Praça Dante).

Exposição "O Futuro que Queremos" no Ônibus da Fundação Marcopolo (Praça Dante). 11h às 16h - Vagão Mágico: óculos de realidade virtual, na Estação Sesc.

Vagão Mágico: óculos de realidade virtual, na Estação Sesc. 14h às 17h - 32º Proler - “A oralidade na escola: para ouvir, contar e saltar das paredes” oficina com Beatriz Myrrha, na Galeria Gerd Bornheim.

- 32º Proler - “A oralidade na escola: para ouvir, contar e saltar das paredes” oficina com Beatriz Myrrha, na Galeria Gerd Bornheim. 14h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais, na Estação Sesc.

Mãos à obra! Oficina de artes visuais, na Estação Sesc. 14h15min - "Teatro Vida Sempre" – 11ª Edição, no Teatro Pedro Parenti.

"Teatro Vida Sempre" – 11ª Edição, no Teatro Pedro Parenti. 14h45min - Contação de histórias com o vivandeiro Roger Castro no Palco da Feira.

Contação de histórias com o vivandeiro Roger Castro no Palco da Feira. 15h30min - Contação de histórias com Gica Conta no Espaço do Leitor.

Contação de histórias com Gica Conta no Espaço do Leitor. 16h - Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc.​

Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc.​ 18h - Música na Feira: apresentação do Coral Típico Italiano de Ana Rech com regência de Aline Giacomet, no Palco da Feira.

Música na Feira: apresentação do Coral Típico Italiano de Ana Rech com regência de Aline Giacomet, no Palco da Feira. 19h - Palestra "Palavras que movem: a potência da produção cultural e do fazer coletivo", com Flor Nieto e Liliane Giordano na Galeria Gerd Bornheim.

Sexta-feira (3):

8h30min às 9h30min - 17ª Maratona de Contação de Histórias “Nos trilhos da imaginação”, com Beatriz Myrrha, Gica Conta e Zéh Henrique, sonoplastia de Aline Luz e animação cultural com os Vivandeiros da Alegria – Roger Castro, no Teatro Pedro Parenti.

- 17ª Maratona de Contação de Histórias “Nos trilhos da imaginação”, com Beatriz Myrrha, Gica Conta e Zéh Henrique, sonoplastia de Aline Luz e animação cultural com os Vivandeiros da Alegria – Roger Castro, no Teatro Pedro Parenti. 9h - "As Faces do Bullying" com a Cia Uer no Palco da Feira do Livro

- "As Faces do Bullying" com a Cia Uer no Palco da Feira do Livro 9h - Contação de histórias com Vera Seco no Espaço do Leitor.

Contação de histórias com Vera Seco no Espaço do Leitor. 9h às 17h - Expresso Livro a Bordo: espaço de leitura para crianças na Estação Sesc.

Expresso Livro a Bordo: espaço de leitura para crianças na Estação Sesc. 9h45min às 10h45min - Maratona de Contação de Histórias, com Beatriz Myrrha, Gica Conta e Zéh Henrique, no Palco da Feira do Livro.

- Maratona de Contação de Histórias, com Beatriz Myrrha, Gica Conta e Zéh Henrique, no Palco da Feira do Livro. 10h às 11h - Maratona de Contação de Histórias, com Bárbara Catarina, Gabito e Roger Castro, sonoplastia de Aline Luz e animação cultural com os Vivandeiros da Alegria – Roger Castro, no Teatro Pedro Parenti.

Maratona de Contação de Histórias, com Bárbara Catarina, Gabito e Roger Castro, sonoplastia de Aline Luz e animação cultural com os Vivandeiros da Alegria – Roger Castro, no Teatro Pedro Parenti. 10h - Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc.

Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc. 11h - Contação de história do livro "A Árvore Madrinha", de Gabriela Carminatti, no Espaço do Leitor.

- Contação de história do livro "A Árvore Madrinha", de Gabriela Carminatti, no Espaço do Leitor. 11h às 16h - Vagão Mágico: óculos de realidade virtual, na Estação Sesc.

- Vagão Mágico: óculos de realidade virtual, na Estação Sesc. 14h - "As Faces do Bullying" com a Cia Uerê, no Palco da Feira.

"As Faces do Bullying" com a Cia Uerê, no Palco da Feira. 14h - Sessão de autógrafos das obras "Autismo: uma incrível e desafiadora jornada" e "O Mundo de Arthur", de Cláudia Daniela Dall'Igna, no Espaço 1 (Praça Dante).

- Sessão de autógrafos das obras "Autismo: uma incrível e desafiadora jornada" e "O Mundo de Arthur", de Cláudia Daniela Dall'Igna, no Espaço 1 (Praça Dante). 14h - Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc.

- Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc. 14h15min às 15h15min - Maratona de Contação de Histórias, com Bárbara Catarina, Gabito e Zéh Henrique, sonoplastia de Aline Luz e animação cultural com os Vivandeiros da Alegria – Roger Castro, no Teatro Pedro Parenti.

Maratona de Contação de Histórias, com Bárbara Catarina, Gabito e Zéh Henrique, sonoplastia de Aline Luz e animação cultural com os Vivandeiros da Alegria – Roger Castro, no Teatro Pedro Parenti. 15h30min - Contação de histórias com Vera Seco, no Espaço do Leitor.

Contação de histórias com Vera Seco, no Espaço do Leitor. 15h45min às 16h45min - Maratona de Contação de Histórias com Beatriz Myrrha, Gica Conta e Roger Castro, sonoplastia de Aline Luz, no Teatro Pedro Parenti.

- Maratona de Contação de Histórias com Beatriz Myrrha, Gica Conta e Roger Castro, sonoplastia de Aline Luz, no Teatro Pedro Parenti. 16h às 17h - Maratona de Contação de Histórias com Bárbara Catarina e Gabito no Palco da Feira.

- Maratona de Contação de Histórias com Bárbara Catarina e Gabito no Palco da Feira. 16h - Sessão de autógrafos da obra “Lembranças de um coroinha”, de Sadi Antoniazzi, no Espaço 1.

Sessão de autógrafos da obra “Lembranças de um coroinha”, de Sadi Antoniazzi, no Espaço 1. 16h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais na Estação Sesc.

Mãos à obra! Oficina de artes visuais na Estação Sesc. 17h - Sessão de autógrafos da obra “Desafios e superações vivenciadas na educação”, de Carla Roberta Sasset, no Espaço 1.

Sessão de autógrafos da obra “Desafios e superações vivenciadas na educação”, de Carla Roberta Sasset, no Espaço 1. 18h - MPB e rock nacional com Espiral Acústico, no Palco da Feira.

MPB e rock nacional com Espiral Acústico, no Palco da Feira. 18h - Sessão de autógrafos da obra “Contos de Matusalem”, de Matusalem Roberto Ferreira, no Espaço 1.

- Sessão de autógrafos da obra “Contos de Matusalem”, de Matusalem Roberto Ferreira, no Espaço 1. 18h - Sessão de autógrafos da obra “Você está pronta? Crônicas da condição feminina na era da incerteza e da insegurança”, de Geneviève Faé, no Espaço 2.

Sessão de autógrafos da obra “Você está pronta? Crônicas da condição feminina na era da incerteza e da insegurança”, de Geneviève Faé, no Espaço 2. 19h - Palestra “A oralidade e a narração na escola: uma necessidade”, com Beatriz Myrrha, na Galeria Gerd Bornheim.

Sábado (4)

10h - Contação de histórias com Bárbara Catarina, no Palco da Feira.

Contação de histórias com Bárbara Catarina, no Palco da Feira. 10h - Sessão de autógrafos da obra “Programa Histórias Encantadas”, do LionsEduc, no Espaço do Leitor.

- Sessão de autógrafos da obra “Programa Histórias Encantadas”, do LionsEduc, no Espaço do Leitor. 10h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais na Estação Sesc.

Mãos à obra! Oficina de artes visuais na Estação Sesc. 10h às 18h - Exposição "O Futuro que Queremos", no Ônibus da Fundação Marcopolo.

Exposição "O Futuro que Queremos", no Ônibus da Fundação Marcopolo. 10h30min - Oficina de escrita de crônicas "Você está pronta para escrever?", com Geneviève Faé, na Galeria Gerd Bornheim.

Oficina de escrita de crônicas "Você está pronta para escrever?", com Geneviève Faé, na Galeria Gerd Bornheim. 11h - Contação de histórias com Helô Bacichette e Musical Elos do Canto, no Palco da Feira.

Contação de histórias com Helô Bacichette e Musical Elos do Canto, no Palco da Feira. 11h às 16h - Vagão Mágico: óculos de realidade virtual na Estação Sesc.

Vagão Mágico: óculos de realidade virtual na Estação Sesc. 12h - Apresentação de dança com a Escola Carla Barcellos no Palco da Feira.

Apresentação de dança com a Escola Carla Barcellos no Palco da Feira. 12h às 18h - Área de Brinquedos com a Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), na Rua Dr. Montaury (em frente à Casa da Cultura).

- Área de Brinquedos com a Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), na Rua Dr. Montaury (em frente à Casa da Cultura). 12h - Voz & Violão na Estação Sesc.

- Voz & Violão na Estação Sesc. 13h - Contação de história de Erico Verissimo com Vivandeiros da Alegria: "Rosa Maria no castelo encantado", no Espaço do Leitor.

Contação de história de Erico Verissimo com Vivandeiros da Alegria: "Rosa Maria no castelo encantado", no Espaço do Leitor. 13h30min - Apresentação da Escola Preparatória de Dança da Cia. Municipal de Dança de Caxias, no Palco da Feira.

- Apresentação da Escola Preparatória de Dança da Cia. Municipal de Dança de Caxias, no Palco da Feira. 14h Apresentação de dança com a Escola Dora Ballet, no Palco da Feira.

Apresentação de dança com a Escola Dora Ballet, no Palco da Feira. 14h - Bate-papo “Bilinguismo - La Cucagna de Carlin”, com Maria Izelda Frizzo e João Wianey Tonus, na Galeria Gerd Bornheim.

Bate-papo “Bilinguismo - La Cucagna de Carlin”, com Maria Izelda Frizzo e João Wianey Tonus, na Galeria Gerd Bornheim. 14h - Contação de histórias com Bárbara Catarina, no Espaço do Leitor.

- Contação de histórias com Bárbara Catarina, no Espaço do Leitor. 14h às 19h - “RPG na Feira” com Roberson Cassol e equipe, no 2º andar da Biblioteca Pública (Casa da Cultura).

- “RPG na Feira” com Roberson Cassol e equipe, no 2º andar da Biblioteca Pública (Casa da Cultura). 14h - Sessão de autógrafos da obra “Estrelas de amar”, de Marita de Jesus P. Bombel e Priscila Weber, no Espaço 1.

Sessão de autógrafos da obra “Estrelas de amar”, de Marita de Jesus P. Bombel e Priscila Weber, no Espaço 1. 14h - Sessão de autógrafos da obra “O amor não se separa”, de Kelly Vetorazzi Borges, no Espaço 2.

Sessão de autógrafos da obra “O amor não se separa”, de Kelly Vetorazzi Borges, no Espaço 2. 14h - Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc.

Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc. 15h às 17h - Ateliê Estação Téti - Oficina de Meu Pequeno Cordel com Isogravura e Ale Baldissarelli, no Espaço do Leitor.

Ateliê Estação Téti - Oficina de Meu Pequeno Cordel com Isogravura e Ale Baldissarelli, no Espaço do Leitor. 15h - Bate-papo “Suspense, um gênero que nunca se esgota”, com Samir Machado de Machado e Tailor Diniz, com mediação do poeta Dinarte Albuquerque Filho , no Palco da Feira.

- , no Palco da Feira. ​15h - Sarau “Taruando o Verbo - Voar - No trilho das palavras, voa a imaginação" com o Amigo do Livro Ernani Carraro, Grupo Revoada e Maya Falks. Curadoria de Jaque Pivotto, Nil Kremer e Tatiana Weber, na Galeria Gerd Bornheim.​​

- Sarau “Taruando o Verbo - Voar - No trilho das palavras, voa a imaginação" com o Amigo do Livro Ernani Carraro, Grupo Revoada e Maya Falks. Curadoria de Jaque Pivotto, Nil Kremer e Tatiana Weber, na Galeria Gerd Bornheim.​​ 15h - Ateliê Estação Téti com Ale Brem, no Espaço do Leitor.

Ateliê Estação Téti com Ale Brem, no Espaço do Leitor. 15h - Sessão de autógrafos da obra “Suárez: 339 dias no Brasil”, de Davi Lima de Oliveira, no Espaço 1.

Sessão de autógrafos da obra “Suárez: 339 dias no Brasil”, de Davi Lima de Oliveira, no Espaço 1. 15h - Sessão de autógrafos da obra “Porcus”, de Patxi Zubizarreta. Tradução Everaldo Cescon, no Espaço 2.

Sessão de autógrafos da obra “Porcus”, de Patxi Zubizarreta. Tradução Everaldo Cescon, no Espaço 2. 16h - Sessão de autógrafos da obra “A galhardia do dia”, de Sandra R. Sallet, no Espaço 1.

- Sessão de autógrafos da obra “A galhardia do dia”, de Sandra R. Sallet, no Espaço 1. 16h - Apresentação do Coro Municipal de Caxias do Sul, espetáculo “Coro Canta The Beatles”, com regência de Artur Stockmans Teixeira, no Palco da Feira.

Apresentação do Coro Municipal de Caxias do Sul, espetáculo “Coro Canta The Beatles”, com regência de Artur Stockmans Teixeira, no Palco da Feira. 16h - Bate-papo “Espelho Reverso: auto(re)conhecimento no sistema literário brasileiro” com Felipe Zobaran e Adriana Antunes, na Galeria Gerd Bornheim.

Bate-papo “Espelho Reverso: auto(re)conhecimento no sistema literário brasileiro” com Felipe Zobaran e Adriana Antunes, na Galeria Gerd Bornheim. 16h - Espetáculo “Gigi e o segredo dos livros” com Odelta Simonetti e Jacqueline Aires, no Teatro Pedro Parenti.​ ​

Espetáculo “Gigi e o segredo dos livros” com Odelta Simonetti e Jacqueline Aires, no Teatro Pedro Parenti.​ 16h - Sessão de autógrafos das obras “Tessituras: ética e poética do existir” e “Ética e Literatura: interfaces, transitoriedades e epifanias, de Evaldo A. Kuiava, no Espaço 2.

Sessão de autógrafos das obras “Tessituras: ética e poética do existir” e “Ética e Literatura: interfaces, transitoriedades e epifanias, de Evaldo A. Kuiava, no Espaço 2. 17h Bate-papo “Literatura brasileira de Norte a Sul: raízes e histórias” com Airton Souza e Maya Falks, no Palco da Feira.

Bate-papo “Literatura brasileira de Norte a Sul: raízes e histórias” com Airton Souza e Maya Falks, no Palco da Feira. 17h - Cine Concerto 2, no Teatro da FSG.

Cine Concerto 2, no Teatro da FSG. 17h - Sessão de autógrafos da obra “Espelho reverso”, de Felipe Zobaran, no Espaço 1.

Sessão de autógrafos da obra “Espelho reverso”, de Felipe Zobaran, no Espaço 1. 17h - Sessão de autógrafos da obra “Imigrantes italianos valdenses e os inícios do metodismo no Rio Grande do Sul 1887-1900”, de Vicente Martins Dalla Chiesa, no Espaço 2.

Sessão de autógrafos da obra “Imigrantes italianos valdenses e os inícios do metodismo no Rio Grande do Sul 1887-1900”, de Vicente Martins Dalla Chiesa, no Espaço 2. 17h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais, na Estação Sesc.

- Mãos à obra! Oficina de artes visuais, na Estação Sesc. 18h - Música na Feira: música autoral com Ninamarina + William Monteiro no Palco da Feira.

- Música na Feira: música autoral com Ninamarina + William Monteiro no Palco da Feira. 18h - Bate-papo e sessão de autógrafos sobre a obra “Sob o olhar de Dante - 40 anos de Feira do Livro", com Dinarte Albuquerque Filho, Cássio Felipe Immig, Helô Bacichette, Maria Helena Lacava e Ernani Carraro, na Galeria Gerd Bornheim.

- Bate-papo e sessão de autógrafos sobre a obra “Sob o olhar de Dante - 40 anos de Feira do Livro", com Dinarte Albuquerque Filho, Cássio Felipe Immig, Helô Bacichette, Maria Helena Lacava e Ernani Carraro, na Galeria Gerd Bornheim. 18h - Sessão de autógrafos das obras “Tatu sai da toca” e “O avô do meu avô me contou”, de Delcio Agliardi, no Espaço 1.

Sessão de autógrafos das obras “Tatu sai da toca” e “O avô do meu avô me contou”, de Delcio Agliardi, no Espaço 1. 18h - Sessão de autógrafos da obra “Mulheres sem voz: a dominação feminina no interior do município de Flores da Cunha no último quartel do séc. XX (1975-2000)”, de Fernanda Ferrarini, no Espaço 2.

- Sessão de autógrafos da obra “Mulheres sem voz: a dominação feminina no interior do município de Flores da Cunha no último quartel do séc. XX (1975-2000)”, de Fernanda Ferrarini, no Espaço 2. 20h - Cine Concerto 2 no Teatro da FSG.

