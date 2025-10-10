Secretaria Municipal da Cultura lança o Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral 2025, em Caxias

Estão abertas, até o dia 27 de outubro, as inscrições para o Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral – Edição 2025, promovido pela Unidade de Teatro e Circo da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul.
Neste ano, o edital destina R$ 80 mil em premiações, divididos entre dois projetos, que receberão R$ 40 mil cada para viabilizar montagens de novos espetáculos. Desde 2003, o prêmio já reconheceu mais de 40 produções inéditas.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail unidadedeteatro@caxias.rs.gov.br.
O edital completo está disponível no site da Prefeitura e nas redes @culturacaxiasdosul e @centrodeculturaordovas.