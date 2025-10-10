Cultura e Lazer

Artes cênicas
Notícia

Secretaria Municipal da Cultura lança o Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral 2025, em Caxias

Inscrições podem ser feitas até o próximo dia 27. Edital irá destinar R$ 80 mil a serem divididos entre dois projetos, que receberão R$ 40 mil cada 

Pioneiro

