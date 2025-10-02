Secretaria Municipal da Cultura divulga o resultado final do edital Financiarte 2025, em Caxias do Sul

A Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul divulgou nesta quinta-feira o resultado final dos projetos contemplados pelo Financiarte 2025. Neste ano, o programa disponibiliza R$ 800 mil nesta edição, com aporte de até R$ 40 mil por projeto.
A partir da publicação, os proponentes selecionados devem encaminhar a documentação de habilitação até o dia 8 de outubro de 2025, às 17h, exclusivamente pelo e-mail financiarte@caxias.rs.gov.br. O não envio dentro do prazo resultará na perda do benefício, sendo convocado o próximo projeto classificado.
A SMC recebeu 191 propostas, das quais 21 foram contempladas pela comissão julgadora. A seleção tem ao menos dois projetos em cada segmento cultural, respeitando a ordem de classificação e a pontuação mínima.
Contemplados no Financiarte 2025
- Suzana Webber Alves – Livro, Leitura e Literatura
- Federico Nelson Giles – Música
- Andrieli da Silva Lopes – Teatro e Circo
- Volnei Cunha Canônica – Livro, Leitura e Literatura
- Fábio Alexandre Basso – Música
- Adriana Berlato da Rosa – Folclore e Artesanato
- Ediele Lenise Araujo – Teatro e Circo
- Mateus Bicca Sabbi – Música
- Ballroom Espetáculos e Produções de Danças Ltda – Manifestações Populares
- Leonardo Pellizzari de Mattos – Manifestações Populares
- Fabio Schmidt – Economia Criativa
- Carlos Alberto Pereira dos Santos – Dança
- Mara De Carli dos Santos – Artes Visuais
- Uyara Camargo Rodrigues – Dança
- Aline Fernanda Zilli – Memória e Patrimônio Histórico
- José Otavio Carlomagno – Livro, Leitura e Literatura
- Ana Paula Santos de Almeida – Memória e Patrimônio Histórico
- Jayson Raul Mross – Audiovisual
- Manuela da Rosa – Folclore e Artesanato
- Caroline Bertollo Alexandrino – Artes Visuais
- Flora Simon da Silva – Audiovisual