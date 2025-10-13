São Francisco de Paula anuncia 6ª edição do Paralelo Festival, com shows gratuitos 

Formada no Rio de Janeiro nos anos 1970, banda A Cor do Som será a atração principal do evento em São Chico Divulgação / Divulgação

A prefeitura de São Francisco de Paula e a Branco Produções anunciaram as datas e o line-up do sexto Paralelo Festival, que irá ocorrer pela primeira vez no Centro de Eventos do município, ao invés do Lago São Bernardo. Será nos dias 22 e 23 de novembro.

Leia Mais Feira do Livro de Caxias do Sul chega ao fim somando mais de 32 mil livros vendidos e público superior a 130 mil visitantes

A principal atração será a icônica banda A Cor do Som, que está na estrada para comemorar seus 40 anos, mantendo a formação original com Dadi Carvalho (baixo), Armandinho Macêdo (guitarra e bandolim), Mú Carvalho (piano e teclados), Ary Dias (percussão) e Gustavo Schroeter (baterista).

Outras atrações são o pianista de jazz holandês Mike Del ferro; a cantora de blues norte-americana Iretta Sanders; os uruguaios do grupo Chorando La Milonga; o sexteto experimental Felipe Coelho Creative Sessions, de Santa Catarina; e o sambista Sombrinha, ex-integrante do Fundo de Quintal e grande parceiro musical de Arlindo Cruz.

Como em outros anos, uma votação popular na internet irá escolher as duas atrações que irão abrir ambas as noites do evento. As inscrições devem ser abertas no dia 15 de outubro, pelo perfil no Instagram @paralelo_festival.

O evento é realizado pela Branco Produções e Polo Comunicações, viabilizado pelo Ministério da Cultura, com patrocínios da Prefeitura de São Francisco de Paula, Sicredi Pioneira, Icatu e Rio Grande Seguros.

Confira a seguir o line-up

Sábado, 22/11, a partir das 19h*

Grupo escolhido por votação na internet (Brasil)

Chorando la Milonga (Uruguai)

Mike del Ferro (Holanda)

Sombrinha - Fundo de Quintal (Brasil)

*portões abrem às 17h30min

Domingo, 23/11, a partir das 17h

Grupo escolhido por votação na internet (Brasil)

Felipe Coelho/Creative Sessions (Brasil)

Iretta Sanders (EUA)

A Cor do Som (Brasil)

*Portas abrem as 15h30min







