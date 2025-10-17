"Quero trabalhar até meus últimos segundos de vida", diz o escultor Bez Batti, prestes a completar 85 anos

O artista diante de uma das peças que compõem sua exposição "Mulher Flor", inaugurada na última quinta-feira na Galeria Arte Quadros, em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Já faz 85 anos que Bez Batti vem moldando a vida, bem como a vida vem moldando Bez Batti. O guri que aos cinco anos se encantou pelos seixos que retirava do Rio Taquari, enquanto a mãe lavava roupas, criou o escultor que ainda hoje se inspira nos pequenos fragmentos de rocha arredondados pelo movimento da água.

Foi também na infância que Bez Batti se apaixonou pelo desenho, mais uma vez atento à mãe, Francisca, que certo dia desenhou um pato, “sabe-se lá porque”, diz o artista, que a partir daquele dia passou a pedir: “mãe, desenha um pato”, “mãe, desenha um pato”. Na escola, foi a um colega que gostava de desenhar barcos que ele pediu algumas lições, até aprender a desenhar seus próprios barcos. O desenho, define, está para o artista plástico assim como o dicionário está para o escritor.

— O desenho é o “amansa burro”. Durante meu primeiro ano como discípulo no atelier do Vasco Prado, não fiz quase nada além de desenhar maçãs. E isso nada mais foi do que ele querer passar para mim o mesmo ensinamento que teve quando estudou em Paris. Se não passar pela maçã, para saber tudo sobre luz e sombra, não precisa nem querer prosseguir. A arte, hoje, está em decadência porque ninguém mais se dá ao trabalho de aprender a desenhar. Os museus e galerias estão cheios de obras contemporâneas que, se tu tiras da parede e põe na rua, o lixeiro passa e recolhe e ninguém dá falta. Agora, veja a Mona Lisa, por exemplo, que foi roubada (em 1911) e levou dois anos até ser encontrada…ela não deixou de ser arte quando esteve fora do Museu do Louvre. Era o Louvre que precisava dela, não o contrário — atesta.

Ainda hoje Bez Batti coleciona e também carrega consigo alguns seixos retirados do Rio Taquari, que inspiram criações como as da série "Orgânica", também à mostra na Arte Quadros. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na última quinta-feira (16), Bez Batti inaugurou em Caxias do Sul, na Galeria Arte Quadros, a exposição Mulher Flor. A série de bustos femininos, segundo explica o criador, é uma ode a mulheres extraordinárias que, bem como sua musa, a esposa Maria Schirley, 82, não somente inspiram o artista a criar, como permite a ele direcionar a vida para nada além do que é sua vocação:

— Sempre existiram mulheres fantásticas, e muitos homens não seriam nada do que foram se não tivessem a companhia de uma grande mulher. Quer um exemplo? Vincent Van Gogh nunca vendeu um quadro em vida. Foi preciso que a esposa do seu irmão, Theo (Johanna Bonger, professora e comerciante de arte), dedicasse 20 anos da sua vida a fazer com que o cunhado tivesse o devido reconhecimento. Se meu caminho não tivesse cruzado com o da Maria Schirley, que organizou minha vida e me ajudou a ter total dedicação à escultura, certamente eu não teria realizado algo sequer nem perto do que pude realizar.

Crente no destino e grato a ele por colocar em sua vida a companheira com quem divide os dias há seis décadas, com quem teve os filhos Diego e Melissa e quatro netos, Maria, Nathan, Pedro e Gabriel. Bez Batti atribui também ao destino a graça de ter tido como mestres Vasco Prado e Zoravia Bettiol. Mais do que ensiná-lo a esculpir, o casal de artistas o encorajou a tirar seu trabalho do atelier e se lançar no mundo como escultor:

— Levei sete anos confinado, trabalhando dia e noite, sem achar que meu trabalho estava bom o suficiente. Foi preciso que Vasco e Zoravia viessem me visitar um dia e me convidassem para expor no seu atelier em Porto Alegre. Quando eu era ainda um discípulo, eles diziam que não importava para eles o que eu estava produzindo na época, mas, sim, o que eu estaria fazendo dali a 30 ou 40 anos. Aquilo me assustou, até o dia em que li uma passagem de Rainer Maria Rilke, sobre o artista não se deixar medir pelo tempo, mas, sim, se permitir crescer como uma árvore, que pode levar 100 anos para chegar ao seu esplendor. Foi então que entendi o que eles estavam me dizendo.

Uma das maçãs que Bez Batti desenhou no período em que foi aprendiz do artista plástico Vasco Prado. Estudos estarão no próximo livro a ser lançado por Bez Batti Neimar De Cesero / Agencia RBS

O retorno aos cadernos de aprendizado no atelier de Vasco Prado integra um dos projetos aos quais Bez Batti se debruça atualmente: a composição de um livro biográfico, em parceria com o fotógrafo oficial de seu acervo e parceiro de publicações anteriores, Valdir Ben. Com cerca de 200 páginas, o volume irá retroceder no tempo até chegar as primeiras maçãs, traçadas a lápis sob o olhar do mestre Vasco prado.

“Tenho muito medo da morte"

Com a inquietude do artista esculpida na sua personalidade, Bez Batti não cogita parar de produzir.

— Quero trabalhar até os últimos segundos de vida — diz o artista, que atualmente conta com a ajuda do filho, Diego, para desbastar as pedras a partir de seus desenhos e maquetes.

A noção da finitude, contudo, passou a acompanhá-lo desde que realizou uma cirurgia cardíaca, alguns anos atrás, sob os cuidados do médico Fernando Lucchese:

— Nunca pensei que fosse chegar aos 80 anos. Mas nesta idade é impossível deitar a cabeça no travesseiro sem pensar na quilometragem que falta para cumprir o destino. Tenho muito medo da morte. Acho que só quem passa por uma anestesia geral, como eu passei na mesa de cirurgia, consegue entender um pouco do que é a morte. Morrer não é uma ideia com a qual eu consiga me acostumar.

Apesar do susto, a recuperação pós-cirurgia foi plena a ponto do médico dizer que o escultor está pronto para viver até os 98 anos. Independente se terá esse tempo pela frente ou não, Bez Batti seguirá deixando a vida arredondar suas arestas, como os seixos que são moldados pela correnteza do rio:

— Como a de qualquer aprendiz, minha trajetória tem mais erros do que acertos. Mas quando estiver com 90 anos, quero estar fazendo melhor do que faço hoje.

Uma retrospectiva em 60 peças

O escultor diante de uma das obras em que explora o basalto negro, uma das variedades oferecidas pela pedra que levou 20 anos para dominar Neimar De Cesero / Agencia RBS

Reunindo 60 obras de diferentes períodos da carreira de Bez Batti, Mulher Flor vai além da série que dá título à mostra.

O visitante pode conferir algumas séries antigas que marcaram a trajetória do escultor, como a coleção Dialogando com Picasso, inspirada nas mulheres criadas pelas mãos do pintor espanhol; bólidos, torsos e touros nos quais explora variações de cores oferecidas pelo basalto, como o preto, o vermelho e o sanguíneo; além de um apanhado de suas criações mais recentes, como as da série Orgânica, na qual o artista volta a se inspirar nos seixos de sua infância no interior de Venâncio Aires.

— Dominar o basalto exigiu 20 anos da minha vida. Foi uma longa luta travada enquanto eu trabalhava com madeira, mármore, bronze e metal, todos estes materiais mais fáceis de esculpir. Mas eu tinha essa obsessão pelo fato de estarmos no local com o maior derramamento de basalto do planeta, e também por ser um material muito mais duradouro. Tu olhas uma escultura egípcia feita há milhares de anos e parece uma obra contemporânea — comenta o artista, que irá completar 85 anos no dia 11 de novembro.

