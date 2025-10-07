Quem calçou Odete Roitman? Sapatos de marca de Gramado aparecem nos pés da personagem de "Vale Tudo"

Os sapatos usados pela atriz Débora Bloch, que interpreta a vilã em Vale Tudo, foram produzidos com exclusividade pela marca autoral Vera Roloff. Beatriz Damy / Divulgação TV Globo

A releitura de uma das cenas mais icônicas da teledramaturgia brasileira, a morte de Odete Roitman, exibida nesta segunda-feira (6) pela TV Globo, teve um toque especial da Serra gaúcha. Os sapatos usados pela atriz Débora Bloch, que interpreta a vilã em Vale Tudo, foram produzidos com exclusividade pela marca autoral Vera Roloff, de Gramado.

De acordo com a assessoria de imprensa da criadora da grife, Vera Beatris Roloff, foram confeccionados diversos pares de scarpins em couro de python para compor o figurino da personagem. As peças foram usadas não apenas na cena do assassinato, mas em diferentes momentos da trama.

— Trabalhamos com produtos personalizados e ficamos muito orgulhosos de ver nossos scarpins nos pés de uma personagem tão marcante — afirma Vera.