Quem calçou Odete Roitman? Sapatos de marca de Gramado aparecem nos pés da personagem de "Vale Tudo"

Vera Roloff, que empresta o nome para grife, é gaúcha nascida na Serra e trabalha com calçados desde 1989. Peças usadas pela atriz Débora Bloch foram feitas com exclusividade

