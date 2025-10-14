Cultura e Lazer

Final de semana
Notícia

Projeto Teatro em Família encerra temporada com espetáculo musical para bebês em Caxias do Sul

Baseada no livro e álbum "Cuidado que Ronca", a peça reúne 21 canções de ninar que exploram ritmos tradicionais do Brasil e do Cone Sul

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS