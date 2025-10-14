Projeto Teatro em Família encerra temporada com espetáculo musical para bebês em Caxias do Sul

Espetáculo ocorre neste sábado (18). Cuidado que Ronca / Divulgação

O projeto Téti - Teatro em Família finaliza sua quarta temporada neste sábado (18) com o espetáculo Cuidado que Ronca, apresentação musical dedicada a bebês e crianças pequenas. A sessão será realizada às 16h, na Estação Téti, com ingressos disponíveis a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) na plataforma Ingresso Digital.

Baseada no livro e álbum homônimos, a peça reúne 21 canções de ninar que exploram ritmos tradicionais do Brasil e do Cone Sul, como chacareira, marcha-rancho, samba, toada e xote. As músicas são assinadas por Raquel Grabauska e Gustavo Finkler, enquanto as ilustrações combinam aquarelas, recortes e colagens de Renata Mattar.

— Nós estamos trazendo para as famílias a oportunidade e o entendimento que bebês e crianças pequenas também podem participar de atividades culturais. Essas iniciativas são justamente para oportunizar o acesso e estimular crianças e famílias a participarem de atividades artísticas. E a canção de ninar realmente traz o vínculo afetivo entre as famílias e as gerações. É fortalecer os vínculos das famílias por meio da arte — analisa Cali Troian, curadora do projeto Teatro em Família.

O projeto Téti - Teatro em Família é uma realização de Cali Gestão Cultural e Ministério da Cultura, com financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O projeto também integra o Programa Retomada Cultural RS, por meio da Bolsa Funarte de Apoio a Ações Artísticas Continuadas 2024.

Programe-se