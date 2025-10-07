Projeto de cinema itinerante aborda “A Origem dos Desenhos Animados” em escolas da rede pública de Caxias

Além de uma exposição sobre a temática e o projeto prevê ainda a exibição do filme "Alô, Amigos", de Walt Disney. Divulgação / Divulgação

Em Caxias do Sul, a partir desta quarta-feira (8), estudantes de 12 escolas municipais receberão o projeto Cinema nas Escolas. Nesta edição, com o tema A Origem dos Desenhos Animados, a ação irá apresentar uma exposição sobre a temática e a exibirá o filme Alô, Amigos, de Walt Disney.

Cada uma das escolas receberá o projeto em dois dias, primeiro com a exposição e, no dia seguinte, a exibição do filme. O projeto é desenvolvido pela Varsóvia Educação e Cultura, com recursos da Lei Rouanet.

A proposta tem como objetivo a formação de público para cinema, a ocupação das escolas públicas com cultura e a promoção da democratização e descentralização do acesso a arte. Na exposição com informações sobre a origem dos desenhos animados são incluídos vídeos sobre os mestres da animação Émile Cohl, Winsor McCay, Walt Disney e Max Fleischer.

Após, os estudantes assistirão ao filme Alô, Amigos, de Walt Disney. A obra faz parte da política de "boa vizinhança", promovida pelo governo norte-americano entre os anos 1930 e 1940 para melhorar os laços diplomáticos com os países latino-americanos. O filme combina animação e cenas ao vivo e é dividido em quatro segmentos, cada um ambientado em um país da América Latina.

A produção é um dos primeiros esforços da Disney para incluir elementos culturais de outras regiões do mundo, contribuindo para a representação da América Latina na animação, explorando aspectos da cultura e tradição desses países, como o Brasil, quando surge então o personagem Zé Carioca.

Nesta edição, o projeto volta às mesmas escolas em que, no ano passado, foi apresentada a primeira etapa do projeto com uma exposição e filmes sobre os primórdios do cinema.

Confira a programação: