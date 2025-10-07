Cultura e Lazer

Sensibilização pela sétima arte
Notícia

Projeto de cinema itinerante aborda “A Origem dos Desenhos Animados” em escolas da rede pública de Caxias

Circulação prevê exposição sobre o tema e exibição do filme “Alô, Amigos”, da Disney, que explora a cultura, a música e as tradições dos países latino-americanos, como o Brasil, quando surge o personagem Zé Carioca 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS