Projeto de cinema itinerante aborda “A Origem dos Desenhos Animados” em escolas da rede pública de Caxias

Em Caxias do Sul, a partir desta quarta-feira (8), estudantes de 12 escolas municipais receberão o projeto Cinema nas Escolas. Nesta edição, com o tema A Origem dos Desenhos Animados, a ação irá apresentar uma exposição sobre a temática e a exibirá o filme Alô, Amigos, de Walt Disney.
Cada uma das escolas receberá o projeto em dois dias, primeiro com a exposição e, no dia seguinte, a exibição do filme. O projeto é desenvolvido pela Varsóvia Educação e Cultura, com recursos da Lei Rouanet.
A proposta tem como objetivo a formação de público para cinema, a ocupação das escolas públicas com cultura e a promoção da democratização e descentralização do acesso a arte. Na exposição com informações sobre a origem dos desenhos animados são incluídos vídeos sobre os mestres da animação Émile Cohl, Winsor McCay, Walt Disney e Max Fleischer.
Após, os estudantes assistirão ao filme Alô, Amigos, de Walt Disney. A obra faz parte da política de "boa vizinhança", promovida pelo governo norte-americano entre os anos 1930 e 1940 para melhorar os laços diplomáticos com os países latino-americanos. O filme combina animação e cenas ao vivo e é dividido em quatro segmentos, cada um ambientado em um país da América Latina.
A produção é um dos primeiros esforços da Disney para incluir elementos culturais de outras regiões do mundo, contribuindo para a representação da América Latina na animação, explorando aspectos da cultura e tradição desses países, como o Brasil, quando surge então o personagem Zé Carioca.
Nesta edição, o projeto volta às mesmas escolas em que, no ano passado, foi apresentada a primeira etapa do projeto com uma exposição e filmes sobre os primórdios do cinema.
Confira a programação:
- 8 e 9/10: Escola Municipal Arnaldo Balvé (Santa Catarina)
- 13 e 14/10: Escola Municipal São Victor (São Victor Cohab)
- 15 e 16/10: Escola Municipal Engenheiro Mansueto Serafini (Pôr do Sol)
- 20 e 21/10: Escola Municipal Santa Corona (Santa Corona)
- 22 e 23/10: Escola Municipal Castelo Branco (Fátima)
- 27 e 28/10: Escola Municipal Fioravante Webber (Pioneiro)
- 29 e 30/10: Escola Municipal João Ítalo Balen (Cruzeiro)
- 3 e 4/11: Escola Municipal Jardelino Ramos (Presidente Vargas)
- 5 e 6/11: Escola Municipal Profª Ester Justina Troian Benvenutti (Fátima)
- 10 e 11/11: Escola Municipal Guerino Zugno (Planalto)
- 12 e 13/11: Escola Municipal Alfredo Belizário Peteffi (Presidente Vargas)
- 17 e 18/11: Escola Municipal Ramiro Pigozzi (Arcobaleno)