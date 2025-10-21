Programação da Feira do Livro de Garibaldi se inicia nesta quarta-feira, no Clube 31 de Outubro

Com o tema Rabiscos de Memórias: 150 anos de histórias, sonhos e poesia italiana no Sul, a Feira do Livro de Garibaldi inicia sua programação nesta quarta-feira (22) no Clube 31 de Outubro (Travessa Emilio Jacinto Ferreira, 20, Centro). As atividades seguem até sábado (25).
Além das tradicionais bancas de livros com opções para todos os públicos, a programação inclui palestras, rodas de conversa com escritores, oficinas e atividades culturais.
Nesta edição, o patrono é o escritor, jornalista e palestrante Egui Baldasso. Além de homenagear os 150 anos da imigração italiana no RS e integrar as comemorações dos 125 anos de Garibaldi, o evento também presta reverência ao músico e compositor Valmor Marasca, destaque da cena cultural garibaldense.
O encerramento, no sábado (25), será ao ar livre, na Praça Loureiro da Silva, com um dia inteiro de atividades culturais, lançamentos de livros e apresentações artísticas de grupos locais, como Canarinhos de Garibaldi, Stella D’Itália, CTG Sentinela da Serra e Centro Cultural e Artístico (CECARi).
Confira a programação:
Quarta-feira (22)
- 8h às 20h30min - Feira de Livro aberta ao público.
- 8h às 9h - Peça teatral "Um Leão na Sala de Aula", com a Cia Atelupa.
- 9h30min às 10h30min - Peça teatral "Dom Quixote de La Mancha" com a Cia Acto.
- 11h30min às 13h - Recreação.
- 13h45min às 14h45min - Peça teatral "Um Leão na Sala de Aula", com a Cia Atelupa.
- 15h15min às 16h15min: Peça teatral "Dom Quixote de La Mancha", com a Cia Acto.
- 17h30min às 20h30min: abertura oficial da Feira do Livro, no Centro Histórico (em frente à Praça do Pacômio: das 17h30 às 18h - Cortejo de abertura com Valmor Marasca, Lucas Lorezent Andreola e alunos trajados de vestimentas típicas italianas da EMEF Nossa Senhora da Glória do Clube 31 de Outubro.
- 18h10min às 18h45min: Protocolo de Abertura.
- 18h50min às 19h20min: Roda de Perguntas com o patrono Egui Baldasso e, o homenageado, Valmor Marasca.
- 19h30min às 20h30min: Apresentação do grupo Vocal Allegro em parceria com Valmor Marasca e o gaiteiro Lucas Lorenzet Andreola.
Quinta-feira (23)
- 8h às 20h30min: Feira de Livro aberta ao público.
- 8h às 9h: Peça teatral "No Redemoinho do Faz-de-Conta", com a Cia Tem Gente Teatrando.
- 9h30min às 10h15min: Palestra "O Mundo Não Tão Cruel!", com o patrono Egui Baldasso.
- 11h30min às 13h: Recreação.
- 13h45min às 14h45min: Peça teatral "No Redemoinho do Faz-de-Conta", com a Cia Tem Gente Teatrando.
- 15h15min às 16h: Palestra "O Mundo Não Tão Cruel!", com o patrono Egui Baldasso.
- 17h às 18h30min: Recreação.
- 19h20min às 20h: Peça teatral "Geppeto", pela Cia Miseri Coloni.
Sexta-feira (24)
- 8h às 18h: Feira de Livro aberta ao público.
- 9h às 10h: Espetáculo de música e dança "Orquestra Italiana Viva", por Eron Luis Jantsch.
- 11h30min às 13h: Recreação
- 14h30min às 15h30min: Peça teatral "Jardineiro dos Pensamentos", com o Grupo Hora Vaga.
- 16h às 18h: Recreação.
Sábado (25)
- 9h às 16h: Feira de Livro aberta ao público. Se chover, as atividades serão transferidas para o espaço coberto da Praça Loureiro da Silva.
- Durante toda a manhã e tarde: Brinquedos infláveis, palhaços, mágicos, malabaristas, pintura de rosto, entre outros; Mostra de Escritores e Lançamento de Livros com interação do público nos estandes.
- Apresentações musicais com canto e dança:
9h30min às 10h15min: Canarinhos de Garibaldi;
- 10h45min às 11h30min: Grupo de Danças Stella D'Itália;
- 12h às 12h45min: CTG Sentinela da Serra;
- 13h15min às 14h: Grupo de Cantoria Italiana Stella D'Itália;
- 14h30min às 15h30min: Centro Cultural e Artístico - CECARi