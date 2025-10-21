Cultura e Lazer

Rabiscos de Memórias
Notícia

Programação da Feira do Livro de Garibaldi se inicia nesta quarta-feira, no Clube 31 de Outubro

Nesta edição, o patrono é o escritor, jornalista e palestrante Egui Baldasso. As atividades seguem até sábado 

Camila de Oliveira

