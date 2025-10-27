Cultura e Lazer

Decisão judicial
Notícia

Prefeitura de Bento Gonçalves terá de indenizar arquiteto idealizador do roteiro Caminhos de Pedra

Júlio Posenato ingressou com ação em 2020, reclamando violação de direitos autorais. Seu estudo, que serviu para embasar a criação do roteiro turístico, nos anos 1990, teve trechos incluídos no Plano Diretor do município sem sua autorização

Pioneiro

