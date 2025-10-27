Prefeitura de Bento Gonçalves terá de indenizar arquiteto idealizador do roteiro Caminhos de Pedra

Associação Caminhos de Pedra foi criada em 1997 e o projeto foi aprovado no ano seguinte, passando a contar com recursos estaduais para impulsionar o roteiro turístico no interior de Bento Júlio Cordeiro / Agencia RBS

O município de Bento Gonçalves foi condenado a indenizar o arquiteto e pesquisador Júlio Posenato, 78, pela utilização não autorizada da sua obra “Caminhos de Pedra: projeto de resgate da herança cultural”, estudo que embasou o surgimento do roteiro turístico no interior do município. Reconhecendo que houve desrespeito à autoria intelectual de Posenato, a decisão judicial determina que o Município pague pelo uso indevido do material incorporado ao Plano Diretor desde 2015.

O caso transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça e o valor da indenização será calculado em perícia, que levará em conta o tempo de uso e o impacto econômico do roteiro turístico, um dos mais visitados da região. A íntegra da decisão pode ser lida no site do STJ, sob o número 5021575-19.2020.8.21.0001.

ENTENDA O CASO

O projeto em questão foi apresentado pela Associação Caminhos de Pedra ao Conselho Estadual de Cultura em 1998. Após ser aprovada, a iniciativa passou a captar recursos via Lei de Incentivo à Cultura (LIC/RS). Posenato permaneceu à frente do projeto até 2013, quando foi desligado da Associação Caminhos de Pedra - entidade que administra o roteiro.

A disputa judicial teve início em 2020, após Posenato alegar que a prefeitura havia incluído trechos de seu trabalho no Plano Diretor sem autorização, em 2015. O arquiteto também comprovou que a Associação fraudou sua assinatura ao entregar à prefeitura documentos que autorizavam a utilização do estudo. Os tribunais superiores confirmaram a infração aos direitos autorais, conforme previsto na Lei nº 9.610/98, e a Prefeitura não recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o que deu fim ao processo.