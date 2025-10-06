Cultura e Lazer

Arte
Notícia

Palestra no Museu do Imigrante, em Bento Gonçalves, vai destacar a imigração italiana sob o olhar de Aldo Locatelli

Evento conduzido pelo presidente do Circolo Trentino di Porto Alegre, Pedro Carraro, busca apresentar o legado artístico e simbólico do pintor ítalo-brasileiro que marcou a arte sacra e histórica do RS

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS