Palestra no Museu do Imigrante, em Bento Gonçalves, vai destacar a imigração italiana sob o olhar de Aldo Locatelli

Obras de Locatelli na Igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Como parte das comemorações dos 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, o Museu do Imigrante de Bento Gonçalves (Rua Herny Hugo Dreher, 127, bairro Planalto) promove, nesta quarta-feira (8), às 14h, a palestra A imigração italiana no RS na visão de Aldo Locatelli, com Pedro Carraro, presidente do Circolo Trentino di Porto Alegre e membro da Comissão Estadual dos 150 Anos da Imigração Italiana no RS. A atividade é uma realização conjunta do Museu, da Associação Amigos do Museu do Imigrante e do Circolo Trentino di Bento Gonçalves.

Conforme a organização do evento, a palestra busca apresentar o legado artístico e simbólico de Aldo Locatelli, pintor ítalo-brasileiro que marcou a arte sacra e histórica do Estado. Conhecido por seu domínio técnico e pela dramaticidade de suas obras, Locatelli imprimiu nas telas e murais um olhar épico sobre a diáspora italiana, traduzindo em cores e formas a força, a fé e a esperança dos imigrantes.

Em Caxias do Sul, por exemplo, o artista é lembrado pelas obras da Igreja de São Pelegrino, onde retratou passagens bíblicas com traços que remetem aos movimentos barroco e renascentista. Mas sua produção vai além da religiosidade, incluindo murais e painéis em espaços públicos e instituições do Estado.

— Fui exposto muito cedo às obras, sem saber de quem se tratava. O mural no antigo aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre foi a primeira obra que conheci dele. Depois conheci a Igreja Santa Terezinha, também daqui. Quando me dei conta que eram do mesmo artista, comecei a pesquisar sobre ele. Locatelli conseguiu retratar ações humanas simples, mas dando uma roupagem heroica, como de fato foram — recorda Carraro, que é natural de Bento Gonçalves.