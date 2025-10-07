Ouvir, entender e dar voz aos adolescentes é o mote do encontro do Proler durante a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Patrono Pedro Guerra é um dos participantes do bate-papo que ocorre nesta quarta-feira (8). Porthus Junior / Agencia RBS

O patrono da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, Pedro Guerra, tem como premissa incentivar jovens a se tornarem leitores garantindo assim a existência de um público adulto leitor. Como? Ouvindo, entendendo e dando voz a essas pessoas quando ainda são adolescentes.

Para enfatizar essa sua jornada, nesta quarta-feira (8), às 19h, o patrono participa da 32ª edição do Proler. Ao lado dos escritores Penélope Martins e Jonas Piccoli, Pedro Guerra vai falar sobre o tema Quais histórias contam os adolescentes? O encontro é gratuito e vai ser na Galeria de Arte Gerd Bornheim (Casa da Cultura).

Quem quiser certificado de participação é necessário se inscrever antecipadamente pelo link. Quem não quiser certificado, não precisa se inscrever.

— Eu acredito que seja de suma importância esse encontro, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Porque o jovem pós-pandemia é um jovem totalmente diferente. Quando a gente fala desse consumo de livros, leitores, leitura, literatura, o buraco é mais embaixo ainda. A dificuldade está sendo muito grande de a gente entender como que eles estão consumindo essas histórias. E automaticamente, como propõe o título do bate-papo, a gente vai tentar entrar nesse âmbito de o que eles trazem para nós — avalia Pedro.

O encontro se propõe a costurar visões de escritores e leitores para manter vivo o gosto pela leitura e pelos livros. O Proler é aberto a toda a comunidade, desde adolescentes até pais e professores.

— Acredito que a gente precise, mais do que nunca, escutar ativamente esses jovens. A gente vê que esses adolescentes, às vezes, não têm com quem conversar sobre o que eles gostam, o que eles consomem, as suas perspectivas de futuro. A gente vai tentar descobrir nesse bate-papo que histórias eles trazem, o que eles estão nos contando, que nós, de repente, enquanto adultos não estamos escutando — observa o patrono.

O projeto

O Proler de Caxias do Sul, que em 2025 chega a 32ª edição, é uma proposta de formação que busca aproximar a leitura e a literatura das práticas educativas dos participantes.

— Embora não se faça restrição de público, é um programa pensado sobretudo para professores, mediadores de leitura e educadores em geral. Acredito que a importância dele está em aproximar da comunidade caxiense interessada nomes relevantes da literatura, educação, artes, com essa dinâmica de formação, com essa intenção de que o conhecimento compartilhado no Proler reverbere nas práticas de ensino ou mediação dos participantes — analisa o diretor do Livro, Leitura e Literatura, Cássio Immig.

Confira a programação da Feira do Livro nos próximos dias:

Terça-feira (7)

​ 9h - Contação de histórias com Cia Curió, no Espaço do Leitor.

- Contação de histórias com Cia Curió, no Espaço do Leitor. 9h às 17h - Expresso Livro a Bordo: espaço de leitura para crianças, na Estação Sesc.

Expresso Livro a Bordo: espaço de leitura para crianças, na Estação Sesc. 10h - Contação de histórias com o vivandeiro Damiel Brocker, no Palco da Feira.

- Contação de histórias com o vivandeiro Damiel Brocker, no Palco da Feira. 10h - Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc.

- Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc. 10h às 18h - Exposição "O Futuro que Queremos", no Ônibus da Fundação Marcopolo (estacionado na Rua Sinimbu).

- Exposição "O Futuro que Queremos", no Ônibus da Fundação Marcopolo (estacionado na Rua Sinimbu). 11h às 16h - Vagão Mágico: óculos de realidade virtual, na Estação Sesc.

Vagão Mágico: óculos de realidade virtual, na Estação Sesc. 14h - Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc.

Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc. 14h15min às 15h15min - 21º Passaporte da Leitura com a escritora Silviane Scliar Sasson, e alunos da EEEF José Venzon Eberle e EMEF Padre João Schiavo, no Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura).

- 21º Passaporte da Leitura com a escritora Silviane Scliar Sasson, e alunos da EEEF José Venzon Eberle e EMEF Padre João Schiavo, no Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura). 14h45min - Contação de histórias com o vivandeiro Damiel Brocker, no Palco da Feira.

- Contação de histórias com o vivandeiro Damiel Brocker, no Palco da Feira. 15h - Sessão de autógrafos da obra “Uma história de amor online”, de Zelinda Lourdes Cervelin de Souza, no Espaço 1 (Praça Dante Alighieri).

- Sessão de autógrafos da obra “Uma história de amor online”, de Zelinda Lourdes Cervelin de Souza, no Espaço 1 (Praça Dante Alighieri). 15h30min - Contação de histórias com Helô Bacichette, no Espaço do Leitor.

Contação de histórias com Helô Bacichette, no Espaço do Leitor. 15h45min às 16h45min - 21º Passaporte da Leitura com a escritora Silviane Scliar Sasson, e alunos da EMEF Luiz Antunes e EMEF Osvaldo Cruz, no Teatro Pedro Parenti.

21º Passaporte da Leitura com a escritora Silviane Scliar Sasson, e alunos da EMEF Luiz Antunes e EMEF Osvaldo Cruz, no Teatro Pedro Parenti. 16h - Apresentação da Banda Escolar da EMEF Fermino Ferronatto, no Palco da Feira.

Apresentação da Banda Escolar da EMEF Fermino Ferronatto, no Palco da Feira. 16h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais, na Estação Sesc.

- Mãos à obra! Oficina de artes visuais, na Estação Sesc. 18h - Música na Feira: show acústico com Gregor Karoleski e Miraci Jardim, no Palco da Feira do Livro.

Quarta-feira (8)