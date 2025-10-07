Cultura e Lazer

Formação de público
Notícia

Ouvir, entender e dar voz aos adolescentes é o mote do encontro do Proler durante a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Bate-papo "Quais histórias contam os adolescentes?" vai reunir o patrono, Pedro Guerra, e os autores Penélope Martins e Jonas Piccoli, na Galeria de Arte Gerd Bornheim. A entrada é franca

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS