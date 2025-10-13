Orquestra Municipal de Sopros e Cia. Municipal de Dança apresentam "Pedro e o Lobo" nesta quarta-feira, em Caxias

Espetáculo reúne a Cia. Municipal de Sopros, Cia. Municipal de Dança e Escola Preparatória de Dança Iicaro de Campos / Divulgação

A Orquestra Municipal de Sopros, a Cia. Municipal de Dança e a Escola Preparatória de Dança apresentam, nesta quarta-feira (15), o espetáculo cênico-musical “Especial Infantil Pedro e o Lobo”, na Sala de Teatro Prof. Valentim Lazzarotto (Centro de Cultura Ordovás), em Caxias do Sul. Trata-se de uma reedição do especial levado ao palco no ano passado, também no Mês das Crianças, no UCS Teatro.

Com regência de Gilberto Salvagni, narração de Uelinton Canedo e direção cênica de Paula Giusto, a produção terá duas sessões: às 14h, voltada a estudantes da rede pública, e às 19h, aberta ao público em geral. A distribuição de ingressos ocorre uma hora antes do início (limitada a 180 pessoas).

Inspirado na obra clássica composta por Sergei Prokofiev em 1936, o espetáculo retoma a célebre fábula musical que há décadas encanta crianças ao apresentar, de forma lúdica, os instrumentos da orquestra por meio de personagens como Pedro e seus amigos animais em uma aventura contra um lobo feroz.