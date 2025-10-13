Cultura e Lazer

Evento gratuito
Notícia

Orquestra Municipal de Sopros e Cia. Municipal de Dança apresentam "Pedro e o Lobo" nesta quarta-feira, em Caxias

Espetáculo cênico-musical ainda terá a participação da Escola Preparatória de Dança. Serão duas sessões, uma delas voltadas a estudantes da rede pública (às 14h) e outra ao público geral (às 19h)

Pioneiro

