Oficinas gratuitas de música e dança gaúcha em Caxias do Sul estão com inscrições abertas

O projeto tem como objetivo valorizar a cultura gaúcha. Maiki Castilhos / Divulgação

Estão abertas as inscrições do projeto Tradição em Movimento para oficinas gratuitas de música e dança gaúcha em Caxias do Sul. As atividades ocorrem no ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio João Triches, entre os meses de outubro e dezembro de 2025. As inscrições devem ser feitas por meio deste link.

As oficinas contemplam danças tradicionais, sapateado e chula, sarandeio, percussão, violão e danças gaúchas de salão, atendendo desde crianças e adolescentes até adultos interessados em aprender ou se aperfeiçoar nas expressões culturais do Rio Grande do Sul.

As inscrições foram abertas primeiramente aos alunos da escola, garantindo acesso direto aos estudantes. Agora, as vagas remanescentes estão disponíveis também para a comunidade em geral.