Oficina de Choro da Serra Gaúcha encerra com show gratuito neste sábado no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias

Alunos e professores do projeto Oficina de Choro da Serra Gaúcha, que se apresentam neste sábado (11), no Ordovás. Maurício Concatto / Divulgação

Os sete meses de aulas do projeto Oficina de Choro da Serra Gaúcha resultaram em um show especial que marcará o encerramento da sua primeira edição em evento gratuito no próximo sábado (11), às 16h, no Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, em Caxias. A atividade integra a programação de aniversário do Ordovás.

O espetáculo vai reunir alunos e professores para celebrar o aprendizado, a diversidade de repertório e a vivência prática do choro. A proposta é levar ao público o resultado de meses de oficinas de Introdução ao Choro, Composição, Harmonia, Percussão, Instrumentos de Base, Instrumentos de Solo e Prática de Conjunto, realizadas no Sesc Caxias do Sul entre março e outubro.

— Foi uma experiência única. O ponto alto, sem dúvida, foi estar com os alunos no Festival de Choro, em agosto, em São Francisco de Paula. Subir ao palco com o nosso bandão e mostrar o repertório foi uma emoção enorme. Também acredito que um próximo passo é ampliar a vivência dos alunos em rodas de choro, que é onde esse gênero se fortalece e se perpetua — avalia o coordenador das oficinas, o músico multi-instrumentista e educador João Paulo Seben.