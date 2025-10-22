Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 22/10

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Onorino Theophilo de Toni, 99. Sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério da Capela São Marcos Linha Brasil, em Pinto Bandeira.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Fernando André da Silva, 55. Cremado nesta terça-feira (21). Velado na Capela Mortuária da Igreja Santos Anjos.
- Maria Luci Rocha Pereira, 64. Sepultada nesta terça-feira (21), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Vilmar José da Silva, 65. Cremado nesta terça-feira (21). Velado na Sala 2.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Cezília Rodrigues Pereira, 84. Sepultada nesta terça-feira (21), no Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula, em Pelotas (RS).
- Dalbergue Esteves Borges, 84. Cremado nesta terça-feira (21). Velado na Sala A.
- Nilvo Pisetta, 79. Cremado nesta terça-feira (21). Velado na Sala B.
- Paulo Adelar Costa, 62. Sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério Público.
- Ademar Viega, 79. Cremação nesta quarta-feira (22), às 11h. Velado na Sala C.
- José Antônio Teles de Souza, 79. Sepultamento nesta quarta-feira (22), às 9h30min, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Irmã Maria Joanna Sebben, 95. Sepultada nesta terça-feira (21), no Cemitério da sociedade do Bairro Santa Catarina.
- Modesto Michelon, 93. Sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério do Bairro Cruzeiro.
- Irmã Lucia Boniatti, 82. Sepultamento nesta quarta-feira (22), às 14h30min, no Jazigo da Congregação: Ermo da Glória – Instituto São Carlos.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Gema Terezinha Rech Cortiana, 85. Sepultamento nesta quarta-feira (22), às 10h, no Cemitério Público Nova Vicenza.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Marcelo Junior Dallabrida, 31. Sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério Público.
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Iolanda Biazus Cecconello, 80. Sepultada nesta terça-feira (21), no Cemitério da comunidade de São Gotardo.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Gelso Antônio Brunello (Pika), 63. Sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério Santo Henrique.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Claudiomir Picinin, 56. Sepultado nesta terça-feira (21), na Capela Seu Carlinho, Enxovia, em Monte Alegre dos Campos.
- Marco Antônio André dos Santos (Marcão), 54. Sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério Santa Clara.
- Débora Pinheiro Tiburi, 43. Sepultada nesta terça-feira (21), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Gian de Barros Ribeiro, 30. Sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério Público de Muitos Capões.
- Ariane Batalha Batista, 37. Sepultada nesta terça-feira (21), no Cemitério Santa Clara.