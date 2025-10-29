O universo de Peter Pan será tema do Grande Espetáculo de Natal, em Caxias do Sul, neste ano

Equipe da organização do Grande Espetáculo do Natal, junto com o prefeito Adiló Didomenico, o vice-prefeito, Edson Nespolo, e artistas do Grupo Tholl Porthus Junior / Agencia RBS

Em sua 9ª edição, o Grande espetáculo de Natal, realizado em Caxias do Sul pela Magnabosco, irá levar o público até a Terra do Nunca, universo mágico habitado por Peter Pan. Serão duas apresentações, nos dias 29 e 30 de novembro, na Rua Sinimbu. A apresentação do tema a autoridades, imprensa, patrocinadores e demais convidados ocorreu na noite desta terça-feira, no Hotel Samuara.

- Peter Pan nos ensina que crescer é inevitável, mas nunca devemos perder a capacidade de sonhar, de brincar e de acreditar. No Natal esse espírito se renova: é quando os adultos podem se permitir voltar a ser criança e as crianças se tornam guardiãs deste encantamento - destaca a produtora cultural Cali Troian, que divide a direção do evento com Pedro Horn Sehbe.

O espetáculo terá mais uma vez a participação do Coro Unimed Serra Gaúcha, sob a regência do maestro Ivan Montanha, e de artistas circenses do Grupo Tholl, sob a direção artística de João Bachilli e coreografia de Matheus Brusa.

Cali Troian fala sobre o tema do evento, tendo ao lado os responsáveis pela equipe artística Porthus Junior / Agencia RBS

Ao agradecer o apoio das empresas parceiras e do poder público, Pedro Horn Sehbe ressaltou o crescimento do evento a cada ano:

_ Acredito que as pequenas causas causam grandes efeitos, e o Grande Espetáculo de Natal é uma prova disso. O evento começou pequenininho, com um objetivo muito simples de fazer o centro da cidade se manter vivo, se manter seguro e iluminado, o que considero uma missão que também deve ser dos empresários. E nada melhor do que a cultura para ser aliada neste propósito, e do que o Natal para ser este momento de reunião das famílias ao redor de uma data tão bacana.

Sehbe também saudou o fato de que, neste ano, a prefeitura irá oferecer uma decoração e programação natalina que deve agradar aos caxienses, especialmente na Praça Dante Alighieri e na Avenida Júlio de Castilhos.

O vice-prefeito, Edson Nespolo, por sua vez, elogiou Sehbe por ter "segurado as pontas" para que Caxias tivesse uma programação natalina nos últimos anos _ especialmente durante o período de cortes no orçamento para a Cultura durante o mandato de Daniel Guerra, passando pela pandemia:

_ Nós estaremos, o Adiló e eu, na primeira fila, não apenas para te aplaudir por mais este ano, mas por todos os ano em que tu tens segurado praticamente sozinho o Natal de Caxias do Sul. O que nós temos de fazer é te dar todo o suporte. Vamos deixar a praça bonita, colocar a roda gigante, que vai ser um sucesso, decorar a casinha do Eberle e o campanário da Catedral...eu aprendi em Gramado, enquanto secretário de Turismo, que é a junção de vários detalhes que faz uma cidade ficar bonita.