O mais jovem patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul, o escritor Pedro Guerra, lança luz sobre a nova geração de autores

Devido a agenda cheia, o patrono da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, Pedro Guerra, não tem comparecido todos os dias no evento, mas fez questão de estar presente neste domingo (5) para conduzir o bate-papo Primeiras páginas: do rascunho ao livro publicado, ao lado de novos autores da cena local.
— Quando me elegeram patrono foi uma das primeiras coisas que eu pedi: que oferecêssemos espaço um para os escritores estreantes. Porque, lá no começo eu adoraria ter tido essa vitrine e explicar como que é pegar aquela ideia e transformar num livro. E realmente foi bem por isso, dar chance e visibilidade para quem está começando agora — frisou Guerra.
O bate-papo lotou a Galeria de Arte Gerd Bornheim, na Casa de Cultura. No encontro, os escritores falaram dos desafios do início da escrita até a publicação.
Além do patrono, participaram ainda os jovens autores Maria Antônia Pires, Jorge Luiz Possamai, Júlia de Rossi, Felipe Zobaran, Henrique Scopel, Luana Martins e Sabrine Cantele.