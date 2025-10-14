Neste sábado ocorre a Feira Bêrga reunindo arte, moda, design, decoração e brechós em Caxias do Sul

A 4ª edição da Feira Bêrga ocorre neste sábado (18), das 14h às 19h, no Beco do Dude (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1185, bairro Petrópolis). A entrada é gratuita.
O evento reúne arte, moda, design, decoração, brechós e flash tatto, valorizando a criatividade e a produção local. Haverá expositores independentes com produtos autoriais e sustentáveis.
A proposta da Bêrga é dar espaço a artistas, artesãos e pequenos empreendedores.
Programe-se
- O quê: Feira Bergâ.
- Quando: sábado (18), das 14h às 19h.
- Onde: Beco do Dude (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1.185, bairro Petrópolis).
- Quanto: entrada gratuita.