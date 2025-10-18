Natal de Galópolis, em Caxias, abre inscrições para artistas integrarem a programação

Interessados podem se cadastrar, de forma online, até o dia 25. Milena Schäfer / Divulgação

A comissão organizadora da Magia de Natal no Vale Iluminado, em Galópolis, em Caxias do Sul, abriu as inscrições para o processo de seleção de espetáculos e atividades artísticas para compor a programação da 20ª edição do evento. Os interessados podem se inscrever, de forma gratuita, até o dia 25 por meio deste link.

Financiado com recursos do Pró-Cultura RS e Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, o evento está previsto para ocorrer de 2 a 21 de dezembro, em espaços públicos de Galópolis.

A convocatória busca a seleção de espetáculos de música, dança, teatro e corais para o Magia do Natal. Somente serão aceitas propostas que apresentem relação direta com o tema natalino. A curadoria é assinada pela curadora e produtora cultural Cali Troian.

Poderão se inscrever pessoas jurídicas de Caxias do Sul e todo território do Rio Grande do Sul, incluindo MEI. Cada proponente pode inscrever mais de uma proposta.