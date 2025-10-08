Músicos caxienses Nino Henz e Rafael De Boni embarcam neste mês em turnê por Portugal e França

Nino Henz e Rafael De Boni levam a diversidade da música brasileira regional ao público europeu Divulgação / Divulgação

O Duo De Boni & Henz, formado pelos músicos caxienses Nino Henz (baixo) e Rafael De Boni (acordeon), inicia neste mês a turnê "Brazil Regional Around The World", com apresentações e oficinas marcadas em Portugal e na França.

O embarque será no próximo dia 19 primeira parada será em Portugal, com apresentação no dia 21 na Universidade de Aveiro, seguida de outros compromissos em Porto e em Coimbra. Em seguida, os músicos seguem para a França, onde o projeto será apresentado em Bozel, nos Alpes Franceses. O retorno será no dia 5 de novembro.

O repertório da turnê inclui composições autorais e interpretações de diferentes estilos da música brasileira, como choro, samba e ritmos regionais do Sul ao Nordeste, destacando a variedade e a riqueza das expressões culturais do país.

- Nós já temos este duo há alguns anos, mas trabalhávamos mais com loops e outros experimentos eletrônicos. Este projeto específico surgiu da vontade de tocar a música brasileira em sua forma mais pura, apenas com instrumentos acústicos. Após essa primeira turnê, nossa ideia é expandir para outros países e continentes, mostrando a riqueza cultural do Brasil através de apresentações, oficinas e jam sessions que aproximem o público da nossa música - diz Nino Henz.

O projeto é realizado com recursos da Lei Rouanet e conta com o patrocínio de empresas caxienses, entre elas Hyva, Plásticos Pisani e Intermach. Quem quiser acompanhar novidades e registros da turnê, pode seguir o duo no perfil @deboniehenz no Instagram.



