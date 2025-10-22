Músico caxiense Fermi lança música nesta sexta-feira

Fermi lança sua nova música “Como ela vem” nesta sexta-feira Milena Ortigara / Divulgação

Para marcar uma nova fase na carreira, o caxiense Fermi lança, nesta sexta-feira (24), a música Como ela vem. A faixa, segundo o artista, retrata o encontro entre duas pessoas desapegadas que cruzam caminhos no momento certo.

Este é o primeiro lançamento do cantor em 2025. Atualmente, Fermi apresenta, pela Serra, o show Trago o Seu Verão de Volta.

— A música tem toda a cara da vida noturna, daqueles amores de verão que deveriam durar só uma noite, mas acabam ficando na cabeça. Muita gente na casa dos 20, 30 anos vai se identificar de cara quando ouvir — comenta o artista.