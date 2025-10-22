Músico caxiense Fermi lança música nesta sexta-feira

Para marcar uma nova fase na carreira, o caxiense Fermi lança, nesta sexta-feira (24), a música Como ela vem. A faixa, segundo o artista, retrata o encontro entre duas pessoas desapegadas que cruzam caminhos no momento certo.
Este é o primeiro lançamento do cantor em 2025. Atualmente, Fermi apresenta, pela Serra, o show Trago o Seu Verão de Volta.
— A música tem toda a cara da vida noturna, daqueles amores de verão que deveriam durar só uma noite, mas acabam ficando na cabeça. Muita gente na casa dos 20, 30 anos vai se identificar de cara quando ouvir — comenta o artista.
Como ela vem estará disponível em todas as plataformas de streaming a partir da meia-noite desta sexta. A faixa conta com produção fonográfica de Ricardo Mabilia e mixagem e masterização de Rodrigo Marcon.