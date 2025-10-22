Musical Rio Negro - Do Pampa a Paris estreia em Flores da Cunha, nesta sexta-feira

Roberta Verdi se une a Eduardo Verdi e Gabriel Selvage para apresentar o musical "Musical Rio Negro - Do Pampa a Paris". Divulgação / Divulgação

Flores da Cunha será palco nesta sexta-feira (24) do Musical Rio Negro - Do Pampa a Paris, às 19h30min, no Salão Paroquial (Rua Frei Eugênio, 414, Centro).

Inspirado na coletânea literária Rio Negro, da escritora, roteirista e atriz Roberta Verdi, o musical une literatura histórica, música ao vivo e interpretação teatral.

A trama, que resgata a memória cultural do Rio Grande do Sul, percorre o Brasil, o Uruguai e a Europa entre o fim do século 19 e o início do século 20, entrelaçando amor, perdas, guerra, espiritualidade e superação em uma saga familiar marcada por emoção e ancestralidade.

Roberta Verdi divide o palco com Eduardo Verdi, acordeonista, violonista, compositor e cantor premiado em diversos festivais, e Gabriel Selvage, violonista e cantor com carreira internacional e premiações nacionais e internacionais. Juntos, eles dão vida a uma narrativa que atravessa gerações e ultrapassa fronteiras.

