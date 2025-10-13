Cultura e Lazer

Entrada gratuita
Mostra de Cinema de Animação e Fantasia Nas Asas da Imaginação Tcheca chega a Nova Petrópolis

Evento, que integra a programação do 2º Festival Tcheco no Brasil, ocorrerá nos dias 16, 23, 30 de outubro e 5 de novembro, às 19h30min, no Espaço Sicredi

Camila de Oliveira

