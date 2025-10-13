Mostra de Cinema de Animação e Fantasia Nas Asas da Imaginação Tcheca chega a Nova Petrópolis

Um dos filmes é "Sonho de uma Noite de Verão", de Jiří Trnka (1959). Divulgação / Divulgação

Nova Petrópolis será palco da Mostra de Cinema de Animação e Fantasia Nas Asas da Imaginação Tcheca, nos dias 16, 23, 30 de outubro e 5 de novembro, às 19h30min, no Espaço Sicredi. Além de uma sessão especial dedicada ao público infantil no dia 25 de outubro, às 15h.

A iniciativa integra a programação do 2º Festival Tcheco no Brasil. As sessões são gratuitas e abertas ao público.

A mostra oferece ao público a oportunidade de conhecer obras-primas do cinema e da animação produzidas em Tchecoslováquia. A atividade reúne cinco longas e quatro curtas-metragens, assinados por mestres reconhecidos mundialmente, como Karel Zeman, Jiří Trnka e Hermína Týrlová. Parte da programação é especialmente indicada para crianças e famílias.

A mostra tem a apresentação do Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo, CzechArte, Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia (ADIB) e Sicredi Pioneira.

Confira a programação:

Quinta-feira (16), às 19h30min

"O Barão Fanfarrão", de Karel Zeman (1962)

Sinopse: As incríveis aventuras do Barão Munchausen, do encontro com o Homem na Lua à derrota de um exército turco — uma obra-prima do cinema fantástico europeu. Duração: 83min.

Quinta-feira (23), às 19h30min

"Sonho de uma Noite de Verão", de Jiří Trnka (1959)

Sinopse: Baseado na clássica peça de William Shakespeare, o filme é considerado um dos marcos da animação mundial, combinando poesia, humor e beleza plástica. Duração: 76min

Sábado (25), às 15h – Sessão Infantil de Curtas Tchecos

"Ferda, a Formiga", Hermína Týrlová (1944)

Sinopse: Ferda e seus amigos não têm uma convivência amistosa com a Aranha. Filme pioneiro de marionetes do cinema tchecoslovaco. Duração: 10min.

"A Cabana de Pão de Gengibre", Břetislav Pojar (1951)

Um conto de fadas de fantoches. Divulgação / Divulgação

Sinopse: Um conto de fadas de fantoches baseado no clássico conto sobre crianças perdidas na floresta, uma casa de pão de gengibre e uma bruxa má. Duração: 18min.

"Por que a girafa chora", Ludvík Kadleček (1960)

Sinopse: Um filme de fantoches sobre um mágico que anima uma girafa triste. Duração: 9min.

"Galinha mal desenhada", Jiří Brdečka (1963)

Sinopse: Um olhar bem-humorado sobre o conflito entre a educação escolar e a imaginação das crianças. Duração: 13min.

Quinta-feira (30), às 19h30min

"O Assassinato do Sr. Diabo", de Ester Krumbachová (1970)

Sinopse: Uma sátira sombria e irônica sobre os papéis femininos e os mitos do casamento. Duração: 72min.

Quarta-feira (5/11), às 19h30min

"Viagem ao Fim do Universo", de Jindřich Polák (1962, 86min)

Sinopse: Uma ficção científica revolucionária, considerada uma das inspirações de 2001 – Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Duração: 86min.

2º Festival Tcheco no Brasil

Nova Petrópolis será sede do 2º Festival Tcheco no Brasil, de 31 de outubro a 2 de novembro. O evento ocorre no ano que marca a comemoração dos 150 Anos da Imigração Boêmia no Rio Grande do Sul e 105 Anos de Relações Diplomáticas Tchéquia - Brasil.