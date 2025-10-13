Mostra de Cinema de Animação e Fantasia Nas Asas da Imaginação Tcheca chega a Nova Petrópolis

Nova Petrópolis será palco da Mostra de Cinema de Animação e Fantasia Nas Asas da Imaginação Tcheca, nos dias 16, 23, 30 de outubro e 5 de novembro, às 19h30min, no Espaço Sicredi. Além de uma sessão especial dedicada ao público infantil no dia 25 de outubro, às 15h.
A iniciativa integra a programação do 2º Festival Tcheco no Brasil. As sessões são gratuitas e abertas ao público.
A mostra oferece ao público a oportunidade de conhecer obras-primas do cinema e da animação produzidas em Tchecoslováquia. A atividade reúne cinco longas e quatro curtas-metragens, assinados por mestres reconhecidos mundialmente, como Karel Zeman, Jiří Trnka e Hermína Týrlová. Parte da programação é especialmente indicada para crianças e famílias.
A mostra tem a apresentação do Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo, CzechArte, Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia (ADIB) e Sicredi Pioneira.
Confira a programação:
Quinta-feira (16), às 19h30min
"O Barão Fanfarrão", de Karel Zeman (1962)
- Sinopse: As incríveis aventuras do Barão Munchausen, do encontro com o Homem na Lua à derrota de um exército turco — uma obra-prima do cinema fantástico europeu. Duração: 83min.
Quinta-feira (23), às 19h30min
"Sonho de uma Noite de Verão", de Jiří Trnka (1959)
- Sinopse: Baseado na clássica peça de William Shakespeare, o filme é considerado um dos marcos da animação mundial, combinando poesia, humor e beleza plástica. Duração: 76min
Sábado (25), às 15h – Sessão Infantil de Curtas Tchecos
"Ferda, a Formiga", Hermína Týrlová (1944)
- Sinopse: Ferda e seus amigos não têm uma convivência amistosa com a Aranha. Filme pioneiro de marionetes do cinema tchecoslovaco. Duração: 10min.
"A Cabana de Pão de Gengibre", Břetislav Pojar (1951)
- Sinopse: Um conto de fadas de fantoches baseado no clássico conto sobre crianças perdidas na floresta, uma casa de pão de gengibre e uma bruxa má. Duração: 18min.
"Por que a girafa chora", Ludvík Kadleček (1960)
- Sinopse: Um filme de fantoches sobre um mágico que anima uma girafa triste. Duração: 9min.
"Galinha mal desenhada", Jiří Brdečka (1963)
- Sinopse: Um olhar bem-humorado sobre o conflito entre a educação escolar e a imaginação das crianças. Duração: 13min.
Quinta-feira (30), às 19h30min
"O Assassinato do Sr. Diabo", de Ester Krumbachová (1970)
- Sinopse: Uma sátira sombria e irônica sobre os papéis femininos e os mitos do casamento. Duração: 72min.
Quarta-feira (5/11), às 19h30min
"Viagem ao Fim do Universo", de Jindřich Polák (1962, 86min)
- Sinopse: Uma ficção científica revolucionária, considerada uma das inspirações de 2001 – Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Duração: 86min.
2º Festival Tcheco no Brasil
Nova Petrópolis será sede do 2º Festival Tcheco no Brasil, de 31 de outubro a 2 de novembro. O evento ocorre no ano que marca a comemoração dos 150 Anos da Imigração Boêmia no Rio Grande do Sul e 105 Anos de Relações Diplomáticas Tchéquia - Brasil.
O evento contará com uma diversificada programação, como, noite cultural, promenáde boêmia, mostra de cinema, palestras, oficinas, exposições, presença de autoridades internacionais, integração entre os compatriotas tchecos, troca de experiências entre associações de descendentes e divulgação da cultura tcheca para a comunidade local e turistas. As vagas são limitadas e as inscrições já estão disponíveis neste link.