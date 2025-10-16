Monte Belo do Sul será palco do 6º Vieni Vivere la Vita Festival, em novembro

Monte Belo do Sul será palco do Vieni Vivere la Vita Festival nos dias 21, 22 e 23 de novembro, na Praça Padre José Ferlin, no centro da cidade.
O evento, que celebra a cultura enogastronômica, reunirá vinícolas com premiados vinhos e espumantes, restaurantes com pratos da culinária regional e da gastronomia italiana contemporânea, além de artesãos que exploram a identidade cultural do município.
O festival também contará com atrações musicais para todos os gostos. Neste ano, serão cerca de 15 atrações, incluindo um show internacional. No dia 22, a banda argentina Three Gees presta tributo ao grupo Bee Gees.
Os artistas passam por gêneros diversos, como folclore italiano, pop nacional e internacional, soul e country e tradicionalista e instrumental. Grupos como Vocal Allegro, Farina Brothers, Trebbiano, Butiá Pockets, Acordes e Tony Walker Country Band dividem o palco com Pietra Rafaela, Grupo Vicentino, corais municipais e Artur De Mari e Banda, com seu show dedicado a temas de novelas, e Ragazzi dei Monti, que encerram a programação no dia 23.
Com entrada gratuita, a visitação ocorre das 18h às 23h, na sexta-feira (21); das 14h às 00h, no sábado (22); e no domingo (23), das 10h às 17h.
Confira a programação:
Dia 21 de novembro (sexta-feira)
- 18h30min: Pietra Rafaela
- 19h30min: Vocal Allegro
- 21h30min: Farina Brothers
Dia 22 de novembro (sábado)
- 14h: Corais Municipais (Musicando Melodias, Vozes em Sintonia e Alegria de Cantar)
- 15h: Grupo de Danças Infantil Picolli Ballerini
- 15h30min: Grupo Acordes
- 17h: Grupo de Danças Ballo D’Italia
- 18h: Banda Trebbiano
- 20h: Three Gees Argentina (Tributo ao Bee Gees)
- 22h: Butiá Pockets
Dia 23 de novembro (domingo)
- 10h30min: Grupo Vicentino
- 11h30min: Tony Walker Country Band
- 13h30min: Artur De Mari e Banda – Show Temas de Novelas (inclusivo)
- 15h30min: Ragazzi Dei Monti