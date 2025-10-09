Cultura e Lazer

Centro de Cultura Ordovás
Memória, ancestralidade e a condição de ser mulher na contemporaneidade são temas da exposição da artista visual Leila Bohn

A artista, natural de Novo Hamburgo, e atualmente radicada em Gramado, relaciona sua criação com memórias familiares, especialmente a da mãe, falecida recentemente

Camila de Oliveira

