Marcos André Balbinot é o patrono da Feira do Livro de Farroupilha, que se inicia na próxima semana, na Praça da Emancipação

Marcos André Balbinot é natural do município e tem como legado a valorização das origens. Divulgação / Divulgação

A Feira do Livro de Farroupilha ocorrerá de 4 a 9 de novembro, na Praça da Emancipação. Celebrando os 150 anos da imigração italiana, o tema desta edição é "Farroupilha Lê suas Raízes". O patrono da edição é Marcos André Balbinot, cuja trajetória pessoal e profissional está entrelaçada com a história da imigração italiana em Farroupilha.

Promovido pelo Sesc, o evento contará com uma programação diversificada, reunindo autores, artistas, educadores e leitores de todas as idades, oferecendo um espaço para o diálogo entre literatura, educação e cultura.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3261-6526.

Leia Mais Encontro em comemoração aos 14 anos do Clube do Livro de Canela contará com a presença de Fernanda Verissimo

Conheça o patrono

Marcos André Balbinot é natural do município e tem como legado a valorização das origens e a dedicação à comunidade. Formado em Filosofia e Teologia, Balbinot foi padre na Paróquia Sagrado Coração de Jesus antes de seguir carreira no cooperativismo, onde atua há quase três décadas como presidente da Sicredi Serrana. Também é coautor do livro "Som e Silêncio: 100 anos da família de Abel e Amábile Balbinot", obra que resgata a história de seus antepassados e reforça o compromisso com a preservação da memória familiar e regional.

Confira a programação

Terça-feira (4)

8h30min: Professores: Oficina Poética “Tríade Literária”. Escritora Tânia Perotti (Sesc)

Professores: Oficina Poética “Tríade Literária”. Escritora Tânia Perotti (Sesc) 8h30min: Recepção com Neno e Nena

Recepção com Neno e Nena Durante a Feira: Encantando Crianças (Espaço de Contação de Histórias)

Encantando Crianças (Espaço de Contação de Histórias) Durante a Feira: 4ª Mostra Pedagógica das EMEIs

4ª Mostra Pedagógica das EMEIs 9h: 7º ao 9º e Ensino Médio: Bate-papo “Jornada de um Escritor”. Editora Guardiões da Fantasia

7º ao 9º e Ensino Médio: Bate-papo “Jornada de um Escritor”. Editora Guardiões da Fantasia 10h15min: 1º ao 9º e Ensino Médio: Espetáculo teatral “De que gente tu é”, com Cia de Garagem

1º ao 9º e Ensino Médio: Espetáculo teatral “De que gente tu é”, com Cia de Garagem 13h30min: Recepção com Neno e Nena

Recepção com Neno e Nena 14h: Pré ao 5º ano: Contação de história com teatro de fantoches “Zuri, o leãozinho mais amado do mundo” – Escritora Débora Malinverno

Pré ao 5º ano: Contação de história com teatro de fantoches “Zuri, o leãozinho mais amado do mundo” – Escritora Débora Malinverno 15h: 1º ao 5º ano: Espetáculo teatral “É tudo fruto da imaginação” – Trupe Maricas

1º ao 5º ano: Espetáculo teatral “É tudo fruto da imaginação” – Trupe Maricas 17h30min: Lançamento e sessão de autógrafos do livro de Minéia Frezza

Lançamento e sessão de autógrafos do livro de Minéia Frezza 18h30min: Recepção com o Coral Tramontina (músicas italianas)

Recepção com o Coral Tramontina (músicas italianas) 19h15min: Abertura oficial da 34ª Feira do Livro

Abertura oficial da 34ª Feira do Livro 19h45min: Posse dos novos membros da Afalic

Posse dos novos membros da Afalic 20h15min: Lançamento do livro “Sonho de um menino” – Fabiano Feltrin

Quarta-feira (5)

8h30min: Recepção com Neno e Nena

Recepção com Neno e Nena Durante a Feira: Encantando Crianças (Espaço de Contação de Histórias)

Encantando Crianças (Espaço de Contação de Histórias) Durante a Feira: 4ª Mostra Pedagógica das EMEIs

4ª Mostra Pedagógica das EMEIs 9h: 7º ao 9º e Ensino Médio: Bate-papo sobre a obra “Som e Silêncio – 100 anos da família de Abel e Amábile Balbinot” – Patrono Marcos André Balbinot

7º ao 9º e Ensino Médio: Bate-papo sobre a obra “Som e Silêncio – 100 anos da família de Abel e Amábile Balbinot” – Patrono Marcos André Balbinot 10h: 7º ao 9º e Ensino Médio: Oficina “Do Traço à Emoção: Descobrindo o Mundo do Ilustrador” – Aline Venzon Lovato

7º ao 9º e Ensino Médio: Oficina “Do Traço à Emoção: Descobrindo o Mundo do Ilustrador” – Aline Venzon Lovato 13h30min: Recepção com Neno e Nena

Recepção com Neno e Nena 14h: Amafa/Apae/CNEC: Lançamento do livro “Meu mundo doce: o resgate da alegria de comer” – Neusa Pietta

Amafa/Apae/CNEC: Lançamento do livro “Meu mundo doce: o resgate da alegria de comer” – Neusa Pietta 14h15min: Amafa/Apae/CNEC: Contação de história “Meu mundo doce: o resgate da alegria de comer” – Edu Seggabi (Cia de Garagem)

Amafa/Apae/CNEC: Contação de história “Meu mundo doce: o resgate da alegria de comer” – Edu Seggabi (Cia de Garagem) 15h: 1º ao 5º ano: Espetáculo teatral “Imigração Italiana: Memórias e Histórias” – Kelen Pavan

1º ao 5º ano: Espetáculo teatral “Imigração Italiana: Memórias e Histórias” – Kelen Pavan 16h30min: Lançamento do livro “O menino chamado Bullying” – Lourdes Bernardete Barbieri

Lançamento do livro “O menino chamado Bullying” – Lourdes Bernardete Barbieri 17h30min: Lançamento do livro “É a vida deste meu lugar” – Ângela Maria Silvestrin e Stela Maris Lovatto

Lançamento do livro “É a vida deste meu lugar” – Ângela Maria Silvestrin e Stela Maris Lovatto 19h30min: Exibição comentada “Todo mundo tem um sonho” – Pertence Cultural

Quinta-feira (6)

8h30min: Recepção com Neno e Nena

Recepção com Neno e Nena Durante a Feira: Encantando Crianças (Espaço de Contação de Histórias)

Encantando Crianças (Espaço de Contação de Histórias) Durante a Feira: 4ª Mostra Pedagógica das EMEIs

4ª Mostra Pedagógica das EMEIs 9h: 7º ao 9º e Ensino Médio: Palestra “Literatura na Era Digital” – Ju Rigol

7º ao 9º e Ensino Médio: Palestra “Literatura na Era Digital” – Ju Rigol 10h: 7º ao 9º: Prosa literária com a escritora Ana Rapha Nunes

7º ao 9º: Prosa literária com a escritora Ana Rapha Nunes 13h30min: Recepção com Neno e Nena

Recepção com Neno e Nena 13h15min: Professores de 4º ano: Oficina Poética “Tríade Literária” – Tânia Perotti (Salão Nobre da Prefeitura)

Professores de 4º ano: Oficina Poética “Tríade Literária” – Tânia Perotti (Salão Nobre da Prefeitura) 14h: 1º ao 5º ano: Espetáculo teatral “De que gente tu é” – Cia de Garagem

1º ao 5º ano: Espetáculo teatral “De que gente tu é” – Cia de Garagem 15h: 1º ao 5º ano: Prosa literária com Ana Rapha Nunes

1º ao 5º ano: Prosa literária com Ana Rapha Nunes 17h30min: Quinta da Arte – Palco 2

Quinta da Arte – Palco 2 18h30min: Lançamento do livro “Desbravadores – Coletânea em Homenagem aos 150 Anos da Imigração Italiana (vol. III)” – Janaína Bellé

Lançamento do livro “Desbravadores – Coletânea em Homenagem aos 150 Anos da Imigração Italiana (vol. III)” – Janaína Bellé 19h30min: Premiação do 23º Concurso de Contos, Crônicas e Poesias Oscar Bertholdo, 4º Concurso de Redações Rádio Miriam e 4º Desafio Literário

Sexta-feira (7)

8h30min: Recepção com Neno e Nena

Recepção com Neno e Nena Durante a Feira: Encantando Crianças (Espaço de Contação de Histórias)

Encantando Crianças (Espaço de Contação de Histórias) Durante a Feira: 4ª Mostra Pedagógica das EMEIs

4ª Mostra Pedagógica das EMEIs 9h: 7º ao 9º e Ensino Médio: Bate-papo “Onde o sol não toca” – Escritora Júlia de Rossi

7º ao 9º e Ensino Médio: Bate-papo “Onde o sol não toca” – Escritora Júlia de Rossi 10h : 7º ao 9º e Ensino Médio: Palestra “Leitura e ansiedade na era digital” – Escritora Deisi Noro

: 7º ao 9º e Ensino Médio: Palestra “Leitura e ansiedade na era digital” – Escritora Deisi Noro 13h30min: Recepção com Neno e Nena

Recepção com Neno e Nena 14h: 1º ao 5º ano: Oficina Criativa “Caco Goods: Pintando o amor não se separa” – Kelly Vetorazzi Borges e Aline Venzon Lovato

1º ao 5º ano: Oficina Criativa “Caco Goods: Pintando o amor não se separa” – Kelly Vetorazzi Borges e Aline Venzon Lovato 15h: Pré ao 5º ano: Apresentação literária e musical “A Fubica do Nono Felice” – Vivi Costa

Pré ao 5º ano: Apresentação literária e musical “A Fubica do Nono Felice” – Vivi Costa 18h: Desfile “Pelas Histórias da Arte” – EMEF Nossa Senhora de Caravaggio

Desfile “Pelas Histórias da Arte” – EMEF Nossa Senhora de Caravaggio 19h30min: 20º Festival de Cinema Italiano – Filme “La Cena (O Jantar)” – Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro

Sábado (8)

9h30min: Recepção com Neno e Nena

Recepção com Neno e Nena Durante a Feira: Encantando Crianças (Espaço de Contação de Histórias)

Encantando Crianças (Espaço de Contação de Histórias) Durante a Feira: 4ª Mostra Pedagógica das EMEIs

4ª Mostra Pedagógica das EMEIs 10h: Painel “Do Rascunho ao Design: Bastidores de um Livro” – Camila Provenzi e Egui Baldasso

Painel “Do Rascunho ao Design: Bastidores de um Livro” – Camila Provenzi e Egui Baldasso 11h: Oficina de escrita de crônicas e textos jornalísticos – Cláudia Iembo (Espaço da Academia de Letras Farroupilhense)

Oficina de escrita de crônicas e textos jornalísticos – Cláudia Iembo (Espaço da Academia de Letras Farroupilhense) 13h30min: Apresentação musical Maturidade Ativa do Sesc – Celebrando os 150 anos da Imigração Italiana

Apresentação musical Maturidade Ativa do Sesc – Celebrando os 150 anos da Imigração Italiana 14h: Bate-papo sobre a obra “Som e Silêncio – 100 anos da família de Abel e Amábile Balbinot” – Patrono Marcos André Balbinot

Bate-papo sobre a obra “Som e Silêncio – 100 anos da família de Abel e Amábile Balbinot” – Patrono Marcos André Balbinot 15h: Lançamento e sessão de autógrafos dos livros “A Dança das Estações”, “Através do Espelho das Memórias”, “Meu Fantasma” e “Seu Bloco de Rabiscos” – Dolores Maggioni

Lançamento e sessão de autógrafos dos livros “A Dança das Estações”, “Através do Espelho das Memórias”, “Meu Fantasma” e “Seu Bloco de Rabiscos” – Dolores Maggioni 15h30min: Lançamento e sessão de autógrafos do livro “Arco-Íris Noturno – rios e florestas respiram por aparelhos” – Rossyr Berny

Lançamento e sessão de autógrafos do livro “Arco-Íris Noturno – rios e florestas respiram por aparelhos” – Rossyr Berny 16h: Espetáculo “Circoverso” – Retricirco

Espetáculo “Circoverso” – Retricirco Durante o dia: Oficinas, grupos de filó, algodão-doce, brincadeiras e pintura facial

Domingo (9)