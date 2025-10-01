Maratona de Contação de Histórias é destaque da programação da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

A atividade valoriza a contação de histórias também por meio da ambientação e da sonoplastia. Divulgação / Divulgação

Um dos destaques da programação da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul é a 17ª Maratona de Contação de Histórias, que ocorrerá nesta sexta-feira (3), em diversos horários, nos palcos da Praça Dante Alighieri e do Teatro Pedro Parenti, na Casa da Cultura. A atividade valoriza a contação de histórias por meio da participação de contadores, da ambientação e sonoplastia.

A coordenadora do Programa Permanente de Estímulo à Leitura (PPEL) da Secretaria Municipal da Cultura, Natascha Rech, explica que para participar da atividade dentro no Teatro Pedro Parenti é necessário agendamento prévio e é destinada a escolas e serviços de convivência. Porém, as sessões que ocorrem no Palco da Praça Dante são todas abertas ao público.

— Durante a contação de histórias, existem musicistas que acompanham a atividade, fazendo a sonoplastia e deixando o momento ainda mais lúdico, já que é algo destinado para crianças e adolescentes — ressalta.

Para a escolha dos contadores, a organização da Feira do Livro realiza uma ampla pesquisa de pessoas que se dedicam ao ofício de serem contadores de histórias. Natascha ressalta ainda que ser contador vai além da leitura do livro, é preciso dominar outras técnicas, combinando entonação de voz e movimentos corporais, para atrair a atenção do público.

Com o tema Trilhos da Imaginação, os contadores escolhem histórias que passam de geração para geração, como uma forma de resgate, pensando sempre no público infantojuvenil.

Leia Mais Bancas da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul obstruem o piso tátil na Praça Dante e dificultam a locomoção de deficientes visuais

Confira quem são os contadores de histórias:

Aline Luz

A sonoplastia e ambientação desta edição será com Aline Luz, que já foi Amiga do Livro da Feira de Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A sonoplastia e ambientação desta edição será com Aline Luz, pedagoga, especialista em Literatura Infantil e Juvenil, “criancista”- pesquisadora das infâncias e contadora de histórias, acompanhada do Duo Luanda, formado pelas musicistas, arte - educadoras Luany Gabrielly, Paulino dos Santos e Amanda Santos.

Bárbara Catarina

Barbara Catarina, atriz de formação, vem do teatro, mas sua paixão pela literatura lhe trouxe um despertar para o mundo dos contos. Raquel Felippe / Divulgação

Barbara Catarina, atriz de formação, vem do teatro, mas sua paixão pela literatura lhe trouxe um despertar para o mundo dos contos de fadas, folclore, lendas, contos universais e contemporâneos, romances e sem faltar a magia da poesia de Cecília Meireles e de Elias José. Seu repertório vai de Ítalo Calvino a Ricardo Azevedo.

Há mais de 20 anos está na coordenação do grupo de contadores da Feira do Livro de Porto Alegre, onde todos os anos abre a porta de seu castelo para encantar com suas histórias. Trabalha com diversas editoras e participa das principais feiras de livro do estado.

Já foi patrona da Semana Literária Elias José de Guaxupé da Feira do Livro de Esteio e hoje é a primeira contadora de histórias do Estado a ter seu nome como biblioteca: Biblioteca Barbara Catarina, da EMEI Fada Madrinha, em Cachoeirinha.

Em 2025 lançou seu primeiro livro A Pedra Que Corria, pela Ama Livros.

Beatriz Myrrha

Beatriz Myrrha é mineira, mãe, atriz e contadora de histórias desde 1990. Glaucia Rodrigues / Divulgação

Beatriz Myrrha é mineira, mãe, atriz e contadora de histórias desde 1990. Graduada e mestra em Música, é também escritora de livros para as infâncias, educadora musical, diretora cênica, roteirista, palestrante e mestre de cerimônias.

Atualmente, ela também dirige e rege o Coral dos Desafinados, num trabalho de promoção de inclusão musical, forma narradores e educadores na arte de contar histórias e de musicalização para todas as idades.

Entre os livros publicados, destacam-se O Céu do Baobá e A Tartaruga e o Coelho: uma outra história, em acervos do PNLD Literário 2023, e Pitulu, no Minha Biblioteca, da Prefeitura de São Paulo.

Gabito

Gabriel Tonin, mais conhecido como Gabito, é professor de língua italiana, escritor, contador de histórias e produtor cultural. Divulgação / Divulgação

Gabriel Tonin, mais conhecido como Gabito, é professor de língua italiana, escritor, contador de histórias e produtor cultural. Atua desde 2016 com arte e cultura, promovendo projetos a nível local, regional e nacional, nas áreas da educação, literatura, memória e patrimônio. Muitas de suas iniciativas foram premiadas em concursos e editais. É patrono da Academia Brasileira de Contadores de Histórias (ABCH), ocupando a cadeira número 11. Já publicou seis obras literárias, sendo a mais recente o livro Cartas para Mariana.

Gica Conta

Ângela Pontes, mais conhecida como Gica Conta, é contadora de histórias, professora e escritora. Reprodução / Divulgação

Ângela Pontes, mais conhecida como Gica Conta, é contadora de histórias, professora e escritora. Natural de Nova Prata (RS), é especialista em Literatura Infantil e Juvenil e Contação de Histórias — apaixonada tanto pelas histórias brincantes quanto pelas que arrepiam, com um pé no mistério e no terror. Atua também como ministrante de cursos nas áreas de contação de histórias e literatura infantil e juvenil.

Vivandeiros da Alegria

Vivandeiro Roger Castro, que também já foi Amigo do Livro da Feira de Caxias, participa da Maratona de Contação de Histórias. Maila Facchini / Divulgação

O Grupo Vivandeiros da Alegria realiza contações de histórias, dinâmicas lúdicas e literárias fundamentadas em extensa pesquisa sobre o universo literário onde atua. Desde a condução de entrevistas e mediações, até às demais ações lúdicas, buscam a integração do público presente com o fazer literário. A Vivandeira Bruna Ferreira, no dia 03 de outubro e os Vivandeiros Damiel Brocker, de 08 a 11 de outubro e Roger Castro, nos demais dias, esse com especial participação na Maratona de Contação de Histórias.

Zeh Henrique

Zeh Henrique é formado em Licenciatura em Artes Visuais e atua como Educador Social do Mão Amiga no SCFV Santo Antônio. Acervo Pessoal / Divulgação

Zeh Henrique é formado em Licenciatura em Artes Visuais e atua como Educador Social do Mão Amiga no SCFV Santo Antônio. Desde muito cedo, desbrava o universo dos livros, do teatro, das narrativas populares. Estas, foram aos poucos, encantando-o e tomando conta de sua existência; tanto que, desenvolve o Ofício da Contação de Histórias e Mediação de Leitura há mais de Onze Anos. Nesta arte que junta memórias e sabedorias, descobriu como escutar as histórias do vento, dos rios, do fogo e das árvores. Em 2024, lançou o livro Três Peixinhos e um Aquário: histórias brincantes (Ed. UEBA), junto com mais três amigos que lhe deram histórias.

Veja a programação da Maratona de Contação de Histórias, que ocorre nesta sexta-feira (3):