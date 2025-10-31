Ingressos para assistir à gravação do especial de fim de ano de Roberto Carlos, em Gramado, custam até R$ 1,5 mil

Teve início nessa quinta-feira (30) a venda de ingressos para o show que Roberto Carlos fará em Gramado, no dia 12 de dezembro, às 21h, no Serra Park. A ocasião irá marcar a gravação do tradicional especial de fim de ano do Rei, a ser exibido pela TV Globo, e integra a programação do 40º Natal Luz.
Os valores se diferenciam por setores, sendo que a oportunidade ver o cantor bem de perto custa R$ 1.550. Áreas mais distantes do palco, conforme o mapa disponibilizado pela produtora, têm ingressos a partir de R$ 252, na modalidade solidária (mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível).
Além do Rei cantando alguns dos seus maiores sucessos, acompanhado de orquestra, também estão previstas sete participações especiais. Os convidados ainda não forma revelados.
A venda ocorre pela plataforma Eleven Tickets e há opções de meia entrada para estudantes, idosos, PCDs e jovens de baixa renda. Confira a seguir os preços.
VALOR DOS INGRESSOS POR ÁREAS:
INGRESSO SOLIDÁRIO: 1KG de alimento não perecível na entrada do show
SETOR EMOÇÕES
- INTEIRA R$ 1.550,00
- MEIA ENTRADA R$ 775,00
- SOLIDÁRIO R$ 930,00
SETOR EMOÇÕES LATERAL
- INTEIRA R$ 1.350,00
- MEIA ENTRADA R$ 675,00
- SOLIDÁRIO R$ 810,00
SETOR AZUL CENTRAL
- INTEIRA R$ 1.250,00
- MEIA ENTRADA R$ 625,00
- SOLIDÁRIO R$ 750,00
SETOR AZUL LATERAL
- INTEIRA R$ 1.000,00
- MEIA ENTRADA R$ 500,00
- SOLIDÁRIO R$ 600,00
SETOR AMARELO
- INTEIRA R$ 900,00
- MEIA ENTRADA R$ 450,00
- SOLIDÁRIO R$ 540,00
SETOR AMARELO LATERAL
- INTEIRA R$ 820,00
- MEIA ENTRADA R$ 410,00
- SOLIDÁRIO R$ 492,00
SETOR VERDE
- INTEIRA R$ 520,00
- MEIA ENTRADA R$ 250,00
- PCD R$ 250,00
- SOLIDÁRIO R$ 312,00
SETOR BRANCO
- INTEIRA R$ 420,00
- MEIA ENTRADA 210,00
- SOLIDÁRIO R$ 252,00