Ilusionista Marcelo Soccol fará apresentação gratuita em Caxias do Sul

No próximo sábado (11), o ilusionista Marcelo Soccol retorna à sua cidade natal para uma apresentação inédita em comemoração ao Dia das Crianças, no Shopping Prataviera. O espetáculo será às 14h, no terceiro andar, com entrada gratuita.
A atração promete números de mágica, interação, diversão e momentos inesquecíveis que irão surpreender tanto adultos quanto crianças.
Natural de Caxias do Sul e atualmente radicado em Gramado, Marcelo iniciou na mágica aos 7 anos e, ao longo dos anos, se tornou sua forma de expressão e conexão com as pessoas.
PROGRAME-SE:
- O quê: espetáculo de mágica com o ilusionista Marcelo Soccol.
- Quando: sábado (11), às 14h.
- Onde: 3º andar do Prataviera Shopping (Av. Júlio de Castilhos, 2.030 - Centro - Caxias do Sul).
- Quanto: Entrada gratuita.