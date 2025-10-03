Ilusionista Marcelo Soccol fará apresentação gratuita em Caxias do Sul

Marcelo Soccol é atração do Dia das Crianças do Shopping Pratavieira Divulgação / Arquivo Pessoal

No próximo sábado (11), o ilusionista Marcelo Soccol retorna à sua cidade natal para uma apresentação inédita em comemoração ao Dia das Crianças, no Shopping Prataviera. O espetáculo será às 14h, no terceiro andar, com entrada gratuita.

Leia Mais Zezé Di Camargo e Luciano apresentam show repleto de modões e sucessos em Caxias nesta sexta-feira

A atração promete números de mágica, interação, diversão e momentos inesquecíveis que irão surpreender tanto adultos quanto crianças.

Natural de Caxias do Sul e atualmente radicado em Gramado, Marcelo iniciou na mágica aos 7 anos e, ao longo dos anos, se tornou sua forma de expressão e conexão com as pessoas.

PROGRAME-SE: